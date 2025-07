Martha Figueroa revela detalles de la ruptura entre Laura Flores y Eduardo Salazar

La periodista Martha Figueroa, a través de su canal de YouTube, habló sobre la escandalosa ruptura sentimental entre Eduardo Salazar y Laura Flores, noticia que dieron a conocer a inicios del mes de junio. Recordemos que fue muy breve, porque a finales de febrero ella compartió una foto de ambos para anunciar que tenían una relación amorosa.

Sin embargo, Martha esta vez envía un mensaje porque al inicio Laura dijo que no quería hablar sobre la razón por la que terminaron, y ahora solo da entrevistas para conversar sobre lo sucedido. Se ha puesto a llorar de una manera que ha sorprendido a más de uno, y es que en sus redes sociales le han comentado que parece estar exagerando un poco la situación.

La actriz le dijo a Gustavo Adolfo Infante que Salazar la bloqueó de las redes sociales, pero desconocía la razón. Por ello, Figueroa ofreció su postura ante una relación que duró aproximadamente 4 meses: “Ya saben que tronaron, pero esto ya se hizo como una telenovela porque Laura Flores salió con unos llantos, viviendo un duelo, ¡pero si duraste dos meses y cachito!”.

Flores, al hablar con Infante, mencionó que había tenido un episodio de hipoglucemia que la habría alterado por cómo se pone, y en ese momento parece que le levantó la voz a Eduardo, lo cual no fue de su agrado. Ahora, Martha, en su pódcast, añadió que él no se habría ido precisamente por ese motivo y reveló detalles que Laura hasta ahora no ha dicho.

La actriz mexicana parece que no ha contado todo lo que le habría hecho a Lalo para que se alejara de ella: “Yo lo que supe es que efectivamente se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de ‘ay, ayúdame’, sino que se le puso como loca de ‘¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!’ Y que el otro corría y ella corría detrás”, explicó la periodista.

Figueroa justificó la reacción que habría tenido Eduardo ante el comportamiento de su expareja sentimental, ya que también es una persona con experiencia y no estaría dispuesto a tolerar comportamientos inadecuados durante una relación amorosa: “Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, mira, si ves que alguien te está correteando, y no con buenas intenciones, mejor ¡aquí corrió! Y se desapareció Lalo”, contó.

