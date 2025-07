Eduardo Yáñez revela su lucha contra el estigma de ser un “galán”

Eduardo Yáñez fue invitado a un nuevo capítulo del pódcast “Políticamente Imprudente” de Sergio Mayer, donde abordaron detalles de la carrera profesional del actor y algunas anécdotas de sus inicios. Una de ellas es que él se sentía extremadamente incómodo cuando le decían “galán”, palabra que rechazó durante un tiempo hasta que buscó el significado.

“Hay 3 o 4 actores que son los íconos de la televisión mexicana, que son los galanes de la televisión mexicana, y uno de ellos eres tú”, inició diciendo Sergio, pero Eduardo le respondió: “Te voy a contar una anécdota ignorante: a mí me molestaba mucho que me dijeran galán. Desde que empecé a hacer teatro experimental, tenía la necesidad de ser un buen actor, de que me creyeran”.

El protagonista de la telenovela “Destilando Amor” mencionó que su objetivo no era que lo tildaran de cierta manera, sino de “hacerte sentir; tengo que hacer que me creas. Si no me crees, vas a cambiar de canal o no irás a ver una película mi“. Recordemos que esa carrera suele ser una de las más difíciles porque, si no existe esa pasión por lo que se hace, no logran transmitir un verdadero personaje.

Yáñez destacó la experiencia que tiene en la actuación y reveló lo que hace para asumir mayor compromiso en el proyecto en el que está trabajando: “Para entretener, necesitas sumergirte en la historia, compartir con los actores los sentimientos. El público es el protagonista. (…) No es precisamente tu físico lo que atrae, es tu sentimiento, es tu aura, la sensación que transmites”.

Eduardo no quiso finalizar la entrevista sin antes recalcar el rechazo que sentía cuando le decían “galán”; sin embargo, luego comprendió que se trata de una cualidad más allá del aspecto físico que pueda tener el ser humano, y ahora lo toma con total normalidad, sin olvidar el rechazo que sentía por ese término.

“Siempre fui enemigo de la palabra galán. Yo soy actor, yo no soy galán, porque eso de estudiar no es cualquier tontería; toma tiempo, es una dificultad. No es a la belleza, es alguien que es galante, la actitud”, añadió.

