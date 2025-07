Martha Figueroa se retracta: Laura Flores no amenazó a Eduardo Salazar

Martha Figueroa se vio en la obligación de disculparse con Laura Flores luego de que ella asegurara que la actriz aparentemente habría amenazado a Eduardo Salazar con desvivirlo, siendo esa la aparente causa por la que supuestamente terminaron la relación. Sin embargo, la periodista aprovechó para aclarar que su error surgió de no verificar la información que había proporcionado en su canal de YouTube.

“Reconozco mi error, reconozco que cuando me contaron y me imaginé la escena, a mí me dio risa y me pareció divertidísimo contarlo. Sé que tienen razón y uno tiene que reconocer cuando la riega, cuando hay que disculparse y cuando uno ha pasado los límites sin querer o jugando”, explicó tras todo el revuelo que sus palabras ocasionaron hace pocos días.

La periodista, cuya idea en un principio con su pódcast era realizar algo dinámico, quería que la audiencia lo disfrutara y lo viera como un espacio para disfrutar de contenido “ligero”. Además, agregó que nunca quiso hacer algo con la intención de generar discordia o que la audiencia lo considerara de forma negativa por el contenido que transmite.

“Cuando yo empecé con la idea de este programa, empecé con la idea de hacer un programa divertido y que fuera ligero. No quería hacer un programa ni de insultos, ni intenso, ni de pleitos y que no pareciera de nota roja“, dijo.

Figueroa explicó que en el mundo del entretenimiento algunos se dejan llevar por quien pueda tener la primicia y quien más números pueda generar con su contenido; esto fue lo que le ocurrió, ya que una persona le dio una versión de un hecho que jamás se registró, y ella se dejó llevar por el tema que estaba siendo tendencia.

“Es muy fácil querer ganarle la nota a otro compañero, o es muy fácil decir ‘esto nos va a dar más vistas’, o ‘me contaron’, sin haber verificado correctamente las fuentes. Eso es lo que a mí me pasó en el caso de Laura Flores: no verifiqué, y la fuente cercana a Lalo Salazar, que me habló acerca de la ruptura donde me dijeron que ocurrió una escena en la que ella lo perseguía, resultó que no era la fuente confiable que yo creía y que eso no sucedió”, dijo.

