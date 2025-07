María Celeste Arrarás: su show en Univision sin fecha de estreno, pero con pago recibido

María Celeste Arrarás este año anunció que volvería a la pantalla chica de la mano de Univision con un programa que aparentemente se iba a estrenar en el mes de marzo. Sin embargo, han transcurrido más de 4 meses y todavía no se sabe lo que ha ocurrido. Por ello, en exclusiva para People en Español, se sinceró sobre varios aspectos de su trabajo y aseguró que recibió su remuneración completa por su labor.

“Creo que es de mis mejores trabajos y me siento muy orgullosa del producto que tenemos en mano. No puedo decirte por qué Univision aún no anuncia la fecha de estreno, pero sí puedo adelantar que recibí mi remuneración en su totalidad. O sea, que recibí mi paga completa según el contrato. Por lo tanto, está en sus manos decidir cuándo harán el lanzamiento; he cumplido con mi parte a cabalidad”, añadió durante la exclusiva.

La periodista agregó que no tiene ningún tipo de preocupación en caso de que la empresa no sea quien transmita el contenido que grabaron, ya que se trata de tres exclusivas, pero no reveló de quiénes son. Aunque sí destacó que las plataformas para poder transmitirlo van a sobrar y seguramente los compradores se mantendrán muy atentos en el mercado.

“Los derechos de transmisión eventualmente le regresan al productor y te puedo asegurar que, en el caso de que Univision no se decidiera a tiempo, interés hay de sobra para comprarlo, aun sin verlo, tanto en el mercado hispano de los Estados Unidos como a nivel internacional. Por eso, no es algo que me preocupe”, explicó.

Arrarás se siente muy tranquila en esta etapa de su vida, sobre todo porque no debe cumplir con un horario y se siente una mujer independiente. Recalcó que, hasta la fecha, se mantiene sin ningún contrato con ningún canal de televisión, ya que aseguró que no lo necesita si de dinero se está hablando, por lo que disfruta de las maravillas de la vida.

“Sigo siendo un talento independiente y, si este proyecto o cualquier otro me entusiasma, le dedico todo mi esfuerzo y atención, como siempre lo he hecho. Estoy abierta a todas las posibilidades que se me presenten. Pero la realidad es que no estoy en búsqueda de trabajo porque trabajé muy duro para garantizar mi futuro financiero y no lo necesito”, añadió durante la conversación.

