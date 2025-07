Alicia Machado dice que Yamilex Hernández lo tiene todo para ser Miss Universo 

La actriz venezolana Alicia Machado se ha mostrado feliz porque Yamilex Hernández ganó el reality show Miss Universe Latina, debido a que fue su mentora dentro de la competencia que transmitió la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en Instagram, la artista venezolana dijo: “Mi reina latina, esmeralda de Corazón. Yamilex Hernández, ciertamente solo tú, tu determinación, enfoque, belleza y dulzura te llevarán aún más lejos. Sé que tienes todo para ser Miss Universe. Siempre seré tu capitana esmeralda y aquí estoy para ti. Gracias Telemundo Realities”.

Con esto dejó ver lo convencida que está del potencial de la modelo dominicana, quien hará historia en el certamen de belleza al llevar por primera vez la banda de Miss USA Latina, con la que representará a la comunidad latina radicada en suelo estadounidense.

Luego de su triunfo en Miss Universe Latina, Yamilex Hernández publicó un extenso mensaje para agradecer todo el apoyo recibido en la competencia.

“Lo soñé. Lo trabajé. Lo viví. Y hoy… lo logré. Gané Miss Universe Latina: El Reality… pero esta corona no es solo mía. Es de cada persona que creyó en mí. Es de mi país, República Dominicana 🇩🇴 de mi gente que nunca dejó de levantarme con su amor, y de cada voz latina que gritó por mí desde cualquier rincón del mundo. Gané, sí… pero no por ser perfecta. Gané porque fui real. Porque mostré mis cicatrices, mi fuerza, mi historia. Porque representé a las mujeres que han sido subestimadas, a las que han sanado, luchado, caído y vuelto a levantarse”, afirmó.

En la publicación, la reina de belleza también comentó: “Esta victoria honra a mi familia, a quienes me enseñaron el valor de nunca rendirme, a mis amigos, mi equipo, a cada mentor, cada abrazo, cada lágrima. Dios abrió caminos donde no los veía, y hoy, camino sobre ellos con la frente en alto y el alma encendida. Este no es el final de un reality. Es el inicio de una nueva etapa con propósito, de una reina con misión, de una mujer que usará esta plataforma para seguir alzando voces, rompiendo moldes y dejando huellas”.

