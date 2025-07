Clarissa Molina se sincera sobre sus retoques estéticos y el miedo a las agujas

Clarissa Molina es una de las colaboradoras de “El Gordo y La Flaca” y en una de las emisiones del programa de entretenimiento, la dominicana estuvo hablando de los retoques estéticos con su compañero de trabajo Raúl de Molina. En ese momento, ella aprovechó para destacar que, a sus 33 años, no se ha realizado nada para mejorar su aspecto físico.

“Yo no me he hecho nada, Rauli. Yo comparto todos los procedimientos que se hacen hoy en día, pero no me he puesto ni relleno. No me gusta pincharme la cara porque le tengo miedo a las agujas. El proceso no es nada fácil”, dijo en el espacio de entretenimiento que se transmite todas las tardes en Univision.

Sin embargo, la controversia se generó luego de que subieran el video a las redes sociales y los internautas compartieran sus opiniones. Así fue como le recordaron algunas cosas que hizo en el pasado, y ella se vio en la obligación de responder varios de los comentarios donde mencionaban que no era justo que dijera que no se había hecho un retoque cuando ella misma lo hizo público hace un tiempo.

La modelo profesional aclaró lo que se ha hecho y lo que no, señalando que siempre considerará mejor que se disminuyan las cantidades de retoques, ya que lo más sano para las personas es evitar excesos. “He usado bótox en ciertas ocasiones, pero por la actuación. Cuanto menos, es mejor; pero cero rellenos, no me gustan o quizá aún no los necesito. Sí, me inyecto plasma, ya que proviene de mi propia sangre”, agregó.

La presentadora de televisión aprovechó para mencionar que uno de los motivos por los cuales evita hacerse algún tipo de tratamiento es el gran temor que le tiene a las agujas. Además, también recordó que otra de las partes de su cuerpo que tiene operadas es la nariz, procedimiento que le realizaron hace una década.

“Si las odio (las agujas). Pero hay cosas que hay que hacer para mejorar la textura de la piel y tiene buena mano. Una o dos veces al año. Nada en exceso. Sí, en 2015 la hice (la nariz), pero en el show hablamos de tratamientos estéticos, entonces obvié esa parte”, añadió como respuesta a otra usuaria.

