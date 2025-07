Paulo Quevedo lanza nuevo mensaje contra Maripily Rivera 

La polémica entre Paulo Quevedo y Maripily Rivera parece que se reaviva, ya que el actor mexicano ha lanzado un nuevo mensaje contra la ganadora de La Casa de los Famosos 4.

En esta oportunidad, el artista criticó a la boricua porque fue “la mano negra” para impulsar a Caramelo en su victoria en la edición all-stars.

En una declaración para Telemundo, el artista dijo: “Caramelo tuvo un apoyo de parte de esta persona que suele tener mano negra e impulsar la vulgaridad. Es ella, no digo la gente general, es ella y apoyó para mi gusto a Caramelo, que me cae bien y le deseo lo mejor, qué bueno que ganó”.

Paulo Quevedo lamentó que debido a que Maripily Rivera mostró su favoritismo hacia el dominicano, los otros participantes se vieron afectados.

La audiencia ha reaccionado a estas nuevas declaraciones y se han mostrado algo molestos con el mexicano por nuevamente criticar a la actriz.

“Eso se llama ser un fracasado. Una persona que no soporte el brillo y triunfo ajeno, es porque es un fracasado”, “Qué pena ajena me das Paulo Quevedo, se quedó frustrado con Maripily, Caramelo ganó por el público. Ella no tiene que ver en nada que Caramelo ganó, que ignorantes son los malos perdedores”, “Paulo, Caramelo ganó porque jugó limpio y dio contenido y fue leal, supo soportar las vulgaridades tuyas y de Luca y Lupillo, que hicieron un juego sucio. Caramelo siempre tuvo mucho apoyo del público, lo apoyaron artistas y en Nueva York”, comentaron algunos usuarios en el canal de YouTube del programa En Casa con Telemundo.