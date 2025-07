Horacio Pancheri revela detalles sobre su dolorosa ruptura con Marimar Vega

Horacio Pancheri ha tenido una relación sentimental que le dolió; se trata del vínculo que tuvo con Marimar Vega, el cual comenzó en 2019 durante un proyecto en el que estuvieron juntos. En algunas de sus declaraciones, ha dejado entrever que ella aparentemente le habría sido infiel, ya que sus planes con él cambiaron de una forma que sorprendió a más de uno.

“Capaz que no me expliqué bien. No fue un comentario agresivo, ni dolido de mi parte como dijeron: ‘¡Horacio está despechado!’, ¡jamás! Habíamos pasado las fiestas juntos de fin de año, habíamos visto una casa en Los Ángeles para irnos a vivir ahí, en diciembre. En enero, volviendo a grabar, a los tres días me dijo: ‘Estoy desconectada’ y le dije: ‘¡Perfecto, qué sincera y honesta eres!'”, dijo a Mezcal TV.

Para el actor fue una gran sorpresa verla con el que ahora es su actual esposo, pues ella aparentemente le había dejado claro que prácticamente quería su espacio después de haber hablado de vivir juntos en Estados Unidos. Pancheri no veía normal la situación a pesar de que ambos decían que era solo una amistad y, en 2022, nuevamente se casó Vega.

“Después la vi con el fotógrafo a los días, pero no está mal, ella me dijo: ‘¡Me desconecté, bye!’. Me sorprendió que fuera tan rápido que ella haya estado con este muchacho, que me decían que eran amigos y después resultó que se terminaron casando”, añadió durante la conversación.

El actor afirmó que fue una situación que le afectó más de lo que hubiera querido, pues desde su perspectiva todo entre ellos dos se había dado de una manera demasiado rápida y él seguía sin entender en qué momento sucedió todo. Por ello, aseguró que para el momento en que terminaron su relación, Marimar ya habría estado de novia con el fotógrafo.

Antes de finalizar la entrevista, añadió que tuvo que tomar terapia para sanar: “Me dolió que fuera tan rápido que se haya enganchado con él. La sospecha queda para mí, saquen sus conclusiones, pero sí, a los tres días de decirme: ‘Terminé’, ya andaba con él. Acepté el momento que viví, fue súper doloroso para mí, la pasé muy mal, no de víctima, la pasé mal”.

