Sean ‘Diddy Combs’ presenta nueva oferta de fianza por 50 mdd

El magnate del hip hop, Sean “Diddy” Combs, volvió a hacer ruido en la corte debido a que sus abogados presentaron una nueva moción de fianza ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en un intento por buscar que el artista sea liberado antes de su sentencia, programada para el 3 de octubre.

El documento, presentado por sus abogados Marc Agnifilo y Teny Geragos, sostiene que el músico no representa un riesgo para la comunidad y que los cargos por los que fue condenado no justifican su permanencia en prisión preventiva.

Diddy fue hallado culpable de dos cargos bajo la Ley Mann, una legislación federal de 1910 que prohíbe transportar personas entre estados con fines sexuales ilegales.

De acuerdo con TMZ, la defensa señala que los cargos están relacionados exclusivamente con el hecho de haber contratado acompañantes masculinos adultos para que mantuvieran relaciones sexuales con su entonces novia, como parte de lo que describen como un estilo de vida consensuado y swinger.

Los abogados subrayaron que Combs no participó directamente en los encuentros sexuales, y que estos solo involucraron a los trabajadores sexuales y sus parejas.

“No es un peligro para la comunidad”, argumentaron. En el documento, insistieron en que Diddy ha llevado una vida tranquila desde 2018, y que sus siete hijos lo necesitan más que nunca.

“Como dijimos en el tribunal, este jurado le devolvió la vida, y no desperdiciará su segunda oportunidad, ni hará nada que ponga en mayor peligro a sus siete hijos, que no tienen padre, y a cuatro de ellos que no tienen padre”.

Para reforzar esa idea, la nueva propuesta de fianza de fianza que incluye 50 millones de dólares garantizada con propiedades en Florida, además del respaldo financiero de tres firmantes solventes.

También se compromete a residir en su casa de Miami, restringir sus desplazamientos a Florida y Nueva York, entregar su pasaporte, someterse a vigilancia electrónica y aceptar condiciones adicionales como detención domiciliaria, tratamiento por salud mental y abuso de sustancias, así como supervisión de los servicios previos al juicio.

Aunque la defensa insiste en que “Diddy” ha tenido un comportamiento pacífico desde 2018, el juez Arun Subramanian negó anteriormente su libertad bajo fianza tras el veredicto del jurado, al considerar que representa un “peligro para la comunidad“.

El juez Subramanian aún no se ha pronunciado sobre la nueva solicitud. Mientras tanto, los fiscales continúan oponiéndose a su liberación, y “Diddy” permanece detenido mientras enfrenta cargos adicionales por conspiración de extorsión y tráfico sexual.

