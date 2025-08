Adria Arjona dedica romántico mensaje a su novio Jason Momoa por su cumpleaños

La actriz Adria Arjona dedicó un romántico mensaje a su novio el también actor Jason Momoa por su cumpleaños número 46. La pareja tiene un noviazgo desde hace poco más de un año cuando el actor oficializó su divorcio con Lisa Bonet, con quien estaba separado desde hace dos años.

Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos junto a Momoa en un post y le dedicó un romántico mensaje en el que celebró ser “ salvaje y libre”.

“Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies. Y… : feliz día @chief.of.war también. Emocionado por que el mundo vea en lo que has vertido tu corazón y tu alma durante los últimos años”, se lee.

Jason Momoa y Adria Arjona sorprendieron a sus fans luego de que confirmaron su relación en mayo de 2024. A principios de ese mes, Momoa reconoció que estaba en una relación aunque no reveló la identidad de su pareja en ese momento, aumentando el misterio entre sus seguidores.

Fue en la Basingstoke Comic Con en Inglaterra el 11 de mayo que el actor habló sobre su vida amorosa. “Tengo una gran relación. Lo descubrirán muy pronto”, dijo a ENews.

Luego Momoa confirmó públicamente su relación con la actriz de origen puertorriqueño cuando publicó una serie de fotos en Instagram de un viaje a Japón con la actriz, refiriéndose a ella como “mi amor”. “Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus puertas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor”, escribió en el post el 20 de mayo.

Jason Momoa tuvo una relación de 16 años con la actriz Lisa Bonet y estuvieron cuatro años casados. Ambos tuvieron dos hijos juntos. Sin embargo, en 2022 la pareja anunció públicamente su separación.

