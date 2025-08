Ivonne Montero desmiente vínculos con la santería y rituales de sacrificio

La actriz Ivonne Montero se presentó ante los medios de comunicación debido a que existen ciertas especulaciones que la relacionan con la práctica de la santería, así como con lo que serían las presuntas participaciones en rituales donde aparentemente estarían implicados sacrificios de animales. Ella, en definitiva, refutó tales interrogantes de la prensa y desmintió que tenga algo que ver con ese tipo de cosas.

La mexicana mencionó que posiblemente este tipo de vínculo se generó, ya que ella tiene una gran atracción por las calaveras y todo lo que puede usar en cuanto a su vestimenta. Con este tipo de cosas, lo hace porque siempre le ha gustado, aunque hay que aclarar que no es la primera vez que ella desmiente que eso tenga algo más que ver: “Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. A mí me gusta mucho la imagen de la calavera, de las catrinas. Yo colecciono catrinas, me gusta la imagen de la calavera”.

Su fascinación por las calaveras se debe a un valor artístico que abarca desde el arte mexicano hasta el diseño contemporáneo. Además, aprovechó para declarar que no tiene nada que ver con la santería, ya que esta asegura de que en ningún momento de su vida ha pertenecido a esta religión y que sus gustos por este tipo de accesorios no se relacionan con eso.

“Veo a la muerte no como la muerte personificada, como una entidad a la que le puedas rendir culto; a esa no, a esa yo no le rindo culto, no creo en ella, respeto a quien lo hace. Yo en lo que creo es en la muerte como en el acto de abandonar este terreno”, explicó.

La mexicana recalcó que no pertenece a ningún tipo de ritual de santería y tampoco ha participado en sacrificios animales. Este tipo de interrogantes aparentemente también se han registrado, ya que ella en diversas ocasiones ha mencionado que ha tenido experiencias paranormales que han sido malinterpretadas a través de las redes sociales o incluso por los mismos reporteros.

“No tiene nada que ver con la Santa Muerte porque siempre me lo dicen. Yo la puse porque necesitaba sentir que alguien me acompañaba, porque luego ando sola. Tenía una máscara de Halloween y, sin querer, sí ha resultado. A veces estoy en un alto, se acerca alguien y se va… la verdad es que sí impone. Siempre le pongo su cinturón de seguridad para que sea más creíble. No tiene nombre, si se alcanza a percibir que alguien viene conmigo”, explicó.

