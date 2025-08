Lili Estefan se sorprende por el nuevo aspecto de Raúl de Molina

La conductora cubana Lili Estefan reaccionó sorprendida por el cambio físico drástico de su compañero Raúl de Molina, quien hace un par de meses se sometió a una cirugía estética.

Lili Estefan estuvo ausente durante dos semanas del programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, espacio que conduce junto con Raúl de Molina desde hace 27 años. Al regresar al programa y reencontrarse con su compañero la conductora se mostró sorprendida por el nuevo aspecto de Molina y aseguró que los veía “muy flaco”.

“Rauli te lo juro que entré al estudio y yo… Rauli qué flaco tú estás. Ustedes lo ven todos los días. Yo no veo a Raúl desde hace dos semanas… Lo veo muy flaco”, dijo la conductora a su compañero frente a las cámaras de Univision.

Hace un par de meses Rul de Molina se sometió a una cirugía estética para retirar grasa de la zona abdominal luego de bajar de peso. Al conductor le removieron más de 15 libras de tejido, incluyendo piel y grasa, de la parte inferior de su abdomen.

Ante el comentario de Lili Estefan, Raúl De Molina aseguró que todavía se encuentra en proceso de recuperación y que para estar recuperado totalmente va a transcurrir varios días. “Va a ser un proceso de varios meses. Todavía tengo la herida un poco abierta y todo eso, pero se me está desinflamando el estómago y entonces ya estoy un poco mejor”, compartió.

Sin embargo, el conductor no estuvo de acuerdo con Lili y aclaró que no está “tan flaco”. El conductor aseguró que aunque bajó mucho de peso todavía pesa más que cualquier otro presentador de la actualidad.

“No estoy flaco como dice Lili. Yo todavía estoy más gordo que nadie que sale en televisión aquí porque yo estoy pesando 249 libras o 250 y aquí no hay nadie que pese eso. Entonces no estoy flaco porque para que yo esté flaco tuviera que pesar por ejemplo 180 libras”, aseguró

Asimismo el conductor explicó que se sometió a la cirugía no solo por motivos estéticos sino también por su salud y bienestar.

“Yo bajé de peso y después me hice la cirugía plástica porque ya me caía mucho la barriga y me molestaba. Era una cosa Lili que era extremadamente necesaria para mí. No podía vivir así. Imagínate que después de bajar de peso por mucho ejercicio que tú hagas te esté cayendo 15 libras aquí en el estómago así para abajo”, subrayó.

