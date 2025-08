Niurka Marcos dice que Luca Onestini es un “chismoso” por atacar a Aleska Génesis

Niurka Marcos, a través de su Instagram, compartió varias historias para mostrar su apoyo a Aleska Génesis y terminó explotando en contra de Luca Onestini por las declaraciones que ha hecho sobre su ex en su contra, no solo en programas de televisión, también en transmisiones en vivo en su TikTok. Por ello, la vedette explicó que él sabría cómo atraer la atención para que lo llamen y aseguró que es un “chismoso” por estar hablando de una “dama”.

“Eres experto en reality, sabes perfectamente elegir tus ingredientes para participar. Necesitas llamar la atención para que las televisoras se sigan interesando en tu presencia; andas de chismoso a costa de la imagen de una dama a la que enardeciste, a la que defendiste, a la que le juraste y le probaste al mundo que era buena y que enamoraste. Todos lo vimos y ahora resulta que estás tratando de hacer ver cosas negativas de esa misma dama que defendiste”, explicó.

Marcos aprovechó para decirle que se le notaba que no tenía la manera de posicionarse en la industria del entretenimiento y, desde su perspectiva, estaría usando a Aleska en su contra, ya que ella lo ve como envidia que en Telemundo la hubiesen contactado para estar como presentadora de televisión por una semana y a él no.

“Se está notando que no tenías recursos para figurar en la industria y la estás usando a ella una vez más. Te dio envidia que la empresa la llamara a ella para conducir, para estar en los programas. Ella estaba trabajando cuando ya tú estabas siendo desechado. Ya no tenías nada que despertar el interés de la empresa, entonces te dio envidia e hiciste tu perreta. ¿Crees que no nos dimos cuenta, Luca?”, mencionó.

La vedette de raíces cubanas mencionó que ha inventado toda una historia para llamar la atención y generar interés, hecho que tildó como “mal” y del cual no está de acuerdo. Niurka considera que no está quedando nada bien por expresarse de esa forma de una mujer, más allá de que sea Aleska.

“¿De veras crees que somos tontos? Empezaste a hacer tu perreta para llamar la atención e inventar una historia y crear un contenido para el interés de la televisora. Muy mal, amigo. La historia se contó; ya quedó atrás el proyecto. La verdad es que fue un gran proyecto para todos, pero lo que estás haciendo -no solo porque es Aleska, con cualquier mujer- como caballero te estás viendo mal y dejas mucho que desear. Sé que no te va a gustar mi opinión, pero eso me gusta más, que no te guste”, agregó.

