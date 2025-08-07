Inyectan $17 millones más a Fiscalías de los 5 condados para procesar a más criminales y reducir reincidencia

La lucha contra la criminalidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de neoyorquinos como Laura Molina, quienes además de sentir que viven en una ciudad cada vez más segura esperan que no haya impunidad y que aquellos delincuentes que cometen delitos violentos e incluso robos paguen por sus actos, dejando de lado la impunidad.

La madre de familia, quien a principios de año fue víctima de un atraco cuando llegaba a su casa en Jackson Heights, Queens, que la dejó muy intranquila y con una sensación de que en muchos casos como el suyo la justicia brilla por su ausencia, pues los delincuentes que la asaltaron salieron libres, se alegró este miércoles tras enterarse de que la administración municipal acaba de inyectar $17 millones de dólares más a las Fiscalías de los cinco condados y la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos. La meta esreforzar el personal y las investigaciones y perseguir con más herramientas a más delincuentes y llevarlos a los tribunales.

Los nuevos fondos elevan a $633 millones el apoyo financiero que la administración Adams ha brindado a los cinco fiscales de condado: $180 millones a la fiscalía de Manhattan, $157.9 millones a la Fiscalía de Brooklyn, $128.3 millones a la Fiscalía de El Bronx, $108.1 millones a la oficina de Queens y $27 millones a Staten Island. En el caso de la Fiscalía especial de narcóticos, ha recibido $31.7 millones.

“Todos mis fiscales de condado me han dicho que tenemos un serio problema de personal, y ellos son la verdadera ley y el orden”, dijo el alcalde Adams, al tiempo que advirtió que los $17 millones de dólares nuevos contribuirán en nuevas inversiones para ampliar la capacidad procesal, fortalecer los programas contra la reincidencia y apoyar iniciativas de seguridad pública personalizadas.

“Justicia retrasada es justicia denegada, y por eso nuestra administración está invirtiendo en un sistema que brinde seguridad pública de forma rápida, justa y eficaz, y hemos afirmado que la seguridad pública y la justicia son fundamentales para la prosperidad”, comentó Adams. “Esto significa brindar a los fiscales de cada condado de nuestra ciudad los recursos necesarios para proteger ambas, desde la reducción de casos atrasados hasta la expansión de las iniciativas de desvío y la implementación de nuevos programas que mantengan la seguridad de nuestras comunidades”.

El burgomaestre señaló que con los dineros, los entes acusadores de cada condado podrán contratar a docenas de fiscales de más, desarrollar programas de justicia restaurativa centrados en la juventud, y lanzar o ampliar unidades especializadas en ciberdelincuencia, violencia doméstica y análisis forense, lo que redundará en mayor seguridad pública.

Los nuevos recursos asignados, $6.08 millones en el caso de El Bronx, permitirán la contratación de 24 fiscales adjuntos adicionales y dos asistentes legales para aumentar la capacidad de procesamiento de casos, al igual que el lanzamiento de la nueva Oficina de Justicia Juvenil para procesar mejor los casos de jóvenes.

Los $5.6 millones para la Fiscalía de Brooklyn servirán para emplear a 20 asistentes legales adicionales y seis asistentes legales para reducir la acumulación de casos, al igual que para financiar los programas de justicia restaurativa dirigidos a involucrar a jóvenes involucrados en la violencia de pandillas y actualización tecnológicas para mejorar la gestión de datos y la eficiencia operativa.

Los $2.98 millones para la Fiscalía de Manhattan serán usados para contratar a 10 asistentes legales adicionales de nivel medio con experiencia para manejar casos complejos, nueve asistentes legales adicionales y especialistas en descubrimiento para ayudar en las evaluaciones iniciales de los casos y ocho guardias de seguridad adicionales para mejorar la seguridad de las oficinas.

En el caso de la Fiscalía de Queens, que recibió $1.75 millones, esos recursos, dijo el Alcalde, serán utilizados para contratar a 18 miembros adicionales del personal, incluyendo asistentes legales adicionales e investigadores, para reforzar el análisis forense experto y la preparación de las salas de audiencias. Lo mismo hará la Fiscalía de Staten Island con los $970,000 que recibió.

“Estos fondos son un punto de inflexión para el sistema de justicia penal de El Bronx. Podremos contratar a 24 nuevos fiscales adjuntos y empleados profesionales, lo que nos ayudará a resolver los casos de forma más rápida y justa, para que podamos obtener justicia para nuestras víctimas, nuestra comunidad y los acusados”, aseguró Darcel Clark fiscal del condado de El Bronx, uno de los condados con mayores índices de criminalidad y pobreza de la ciudad.

“Además, me permitirá dotar de personal a nuestra Oficina de Justicia Juvenil para abordar de forma más eficaz la violencia juvenil con armas de fuego que azota El Bronx. El personal de la Oficina de Justicia Juvenil recibirá capacitación específica en desarrollo juvenil para considerar cómo se lleva a cabo el procesamiento y si la desviación debería formar parte de nuestras acciones”, dijo Clark.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, destacó que los nuevos fondos tendrán un impacto en la seguridad del condado, no solo porque contribuirá a que más fiscales levanten casos sino que además servirán para ayudar a impulsar programas y servicios que tienen un impacto positivo en la disminución de la delincuencia.

“Esta importante nueva financiación es crucial para mantener la seguridad de los residentes de Manhattan”, dijo el Fiscal. “Estos recursos adicionales impulsarán nuestra capacidad para reclutar y conservar fiscales, presentar casos con rapidez y eficiencia, y conectar a más personas con servicios que puedan abordar la reincidencia y reducir aún más la delincuencia”

El fiscal de Brooklyn, Eric González, mencionó que los nuevos fondos, que se suman a las partidas aprobadas previamente en el presupuesto, servirán para que Brooklyn siga luchando para que haya más justicia y mejor seguridad pública y oportunidades para los jóvenes.

“Hemos logrado un progreso histórico en la reducción de la delincuencia en Brooklyn, con los tiroteos alcanzando los niveles más bajos registrados, y ese éxito refleja una sólida colaboración con las fuerzas del orden, esfuerzos enfocados en prevenir la violencia antes de que ocurra y un compromiso con la construcción de una seguridad real en cada vecindario”, dijo el Fiscal.

“Este presupuesto nos ayuda a continuar esa labor mediante la expansión del Proyecto Restauración, nuestro programa de justicia restaurativa de eficacia comprobada que ha interrumpido ciclos de trauma, represalias y participación en pandillas, y mediante la financiación de personal adicional para cubrir puestos cruciales en nuestra oficina”, concluyó González.

