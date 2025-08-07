Luca Onestini desmiente a Aleska Génesis y muestra todo lo que pagó cuando fue a Miami

Luca Onestini hizo un nuevo video para defenderse de las acusaciones que hizo su ex Aleska Génesis poco después de que terminaron su relación.

En el material, el primer finalista del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, desmintió a la modelo venezolana, quien aseguró que cuando él la visitó en Miami, cubrió todos los gastos y aseguró que invirtió al menos $4.900 dólares en este viaje.

“Ni un céntimo gastó porque todas esas semanas y todo ese tiempo que estuvimos en Miami, yo corrí con todos los gastos”, dijo la también empresaria.

DIOS MIO QUE ALGUIEN ESCONDA A ALESKA!!! PORQUE LA ARRASTRADA QUE LE VOLVIO A DAR LUCA A LA MENTIROSA !!! (con pruebas) QUEDEEEE OMGGG!! 😭🤣😭💀#Aleskagenesis #LucaOnestini #LucaOne6AG pic.twitter.com/dOWgneMmTe — ❤️ (@drnzdd1) August 6, 2025

Sin embargo, Luca Onestini asegura que no fue así, pues mostró facturas de reservas de hotel, pagos en restaurantes y otros egresos que tuvo en su visita a los Estados Unidos en el mes de junio.

Luego de esto, mostró que para ese viaje invirtió al menos 4.900 dólares.

La ruptura de Aleska Génesis y Luca

Esta separación ha sido bastante mediática por todas las revelaciones que ha hecho la expareja.

La venezolana, por ejemplo, hizo una transmisión en vivo en la que afirmó: “Aparte de colgarse de las mujeres en los realities, porque eso es lo que hace, Cristina no era como tú decías; ¡era peor! Una mujer como yo, de mundo, que ha vivido tanto, que ha estudiado dos carreras universitarias, modelo, empresaria, ¿cómo caí con esa basura? No entiendo cómo caí con esa basura. Al final, Cristina tenía razón y no le hice caso”.

Luego de esto, afirmó: “Ya que se burla de mi marca y que tanto pedía en la casa… ¿Él de qué vive, qué marca tiene, qué profesión tiene? Porque el título de odontólogo es más falso que el collar de diamantes que tiene”.

Este es un nuevo romance controversial que tiene Aleska Génesis, quien en el pasado ha salido con otras personalidades como Nicky Jam, Clovis Nienow, Christian Estrada y Miguel Mawad. Luca, por su parte, tiene como exnovia famosa a la española Cristina Porta.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· La separación de Luca Onestini y Aleska Génesis: amor, diferencias y un “break” inesperado