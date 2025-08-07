Rosa Caiafa reacciona al conflicto entre Aleska Génesis y Luca Onestini

La creadora colombiana de contenido, Rosa Caiafa, habló de la controversia que hay con Aleska Génesis y Luca Onestini luego de que terminaran su relación. La experta en fitness dio su opinión en un comunicado luego de que fuera mencionada por la venezolana.

En su mensaje, destacó que dentro de La Casa de los Famosos All-Stars se caracterizó por una actitud tranquila y que ahora que terminó el reality show no será la excepción.

“Siempre he manifestado que dentro del reality me mostré como soy y fue mi manera de jugar, siendo real. Como lo vieron en el programa, soy una mujer cero conflictiva y muy medida a la hora de dar una opinión o expresarme”, dijo.

Luego de esto, Rosa Caiafa comentó: “A pesar del nivel del formato, le aposté a construir amistades que valoré de corazón y consideré reales aún fuera del reality. Me incomoda y decepciona que mi nombre esté en medio de un conflicto que no me pertenece”.

Rosa respondiendo como toda una chica educada y con clase 🫶🏼🫶🏼🫶🏼



Mucha gente le tiene mucho que aprender a 🌹 #LCDLFAllStars #RosaCaiafa



Tik tok: Tv Mania pic.twitter.com/DozGxnoiu4 — Ya tendiste tu cama? (@MrsmeliC) August 6, 2025

Explicó que no tiene intención de apoyar a Luca o a Aleska, pues considera que a final un problema de ellos dos.

“No voy a tomar partido, pero sí quiero dejar algo claro: tengo la conciencia tranquila porque siempre fui leal, actué con respeto y hablé con la verdad. No necesito desacreditar a nadie para defenderme. A quienes hoy mencionan mi nombre en medio de esta situación, deseo que encuentren claridad y calma. Yo elijo estar del lado de la coherencia, de lo que es congruente con los actos y no solo con las palabras”, dijo.

Rosa Caiafa también comentó que su intención es que sus fanáticos se queden más tranquilos, pues entienden la molestia que tienen luego de que la mencionaran.

“Gracias a ustedes, mi team ROUS por siempre estar pendientes de mí, por preocuparse, por estar atentos para defenderme. Sé cuánto les afecta cualquier situación o comentario negativo que me involucre, tranquilos que sigo firme con los míos, en paz y con el corazón limpio. Y dicho esto, este tema para mí queda cerrado”, destacó.

Este conflicto ha sido bastante mediático en los últimos días, debido a la popularidad que tiene tanto Aleska Génesis como Luca Onestini.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· La separación de Luca Onestini y Aleska Génesis: amor, diferencias y un “break” inesperado