¿A Jennifer López le negaron la entrada a una tienda de Chanel por no reconocerla?

La cantante y actriz Jennifer López experimentó un momento inesperado durante su visita al Parque Istinye de Estambul, uno de los centros comerciales más exclusivos de Turquía, cuando presuntamente se le negó la entrada a la boutique internacional de Chanel.

De acuerdo con el medio Turkiye Today, el hecho ocurrió el lunes 4 de agosto, mientras la artista recorría el complejo vestida con un conjunto en tono rosa pastel y gafas de sol a juego. Según el reporte, un guardia de seguridad ubicado en el interior de la tienda, no la reconoció y le impidió el acceso, alegando que el lugar “se encontraba lleno”.

López, de 56 años, respondió con calma, diciendo: “Está bien, no hay problema”, antes de retirarse sin mostrar señales de molestia.

Poco después, empleados de la boutique, quizá conscientes de que acababan de negar el acceso a una de las estrellas más famosas, se acercaron para invitarla a regresar, propuesta que la intérprete declinó. En su lugar, continuó su visita al centro comercial, realizando compras valoradas en decenas de miles de dólares en otras casas de moda como Celine y Beymen.

One day before her Istanbul concert, American pop star Jennifer Lopez was denied entry to Chanel, according to Turkish media reportshttps://t.co/BPXG16dX2U — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 4, 2025

Jennifer López se encuentra actualmente inmersa en su gira ‘Up All Night’, con 19 conciertos que iniciaron el 8 de julio en Vigo, España, y cuyo cierre está previsto para el 10 de agosto en Almaty, Kazajistán.

Curiosamente, aunque la artista suele compartir en Instagram su emoción tras cada presentación, hasta el momento no ha publicado nada sobre su actuación del5 de agosto en Estambul ni sobre el incidente ocurrido en Chanel.

