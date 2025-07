Conce el lugar donde Jennifer López celebró su cumpleaños

En las últimas semanas, Jennifer López ha disfrutado de Europa por su gira ‘Up All Night: Live in 2025’ y aprovechando que estaba del otro lado del mundo, la cantante y actriz decidió celebrar su cumpleaños en Turquía.

La primera parte de la gira ‘Up All Night: Live in 2025’ se centró en España y en cada una de las ciudades que visitó se hospedó en hoteles de lujo con muchas comodidades. Tras pasar por España y participar en el Festival de Verano de Italia, López viajó a Turquía y se reunió este 24 de julio en el resort Regnum The Crown, ubicado en la Riviera Turca.

Durante la celebración de su cumpleaños 56 estuvo acompañada de gran parte de su equipo en la gira, incluyendo técnicos y bailarines, también se dice que había amigos.

Por los momentos no han salido publicaciones en las que se muestre que en la fiesta hubiera otras celebridades. Lo que sí se sabe es que hubo champán, mucha música, un pastel de tres pisos y fuegos artificiales.

Durante esta misma noche, la cantante decidió estrenar el videoclip de su nueva canción: ‘BIRTHDAY’.

Tras esta pausa para celebrar su cumpleaños, JLo continuará la gira: Bucarest, Rumania (27 de julio); Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (20 de julio); Sharm el-Sheij, Egipto (30 de julio); Kazajistán (1 de agosto); Ereván, Armenia (3 de agosto); Estambul, Turquía (5 de agosto); Taskent, Uzbekistán (7 de agosto); Almatý, Kazajistán (10 de agosto).

Cómo es el resort donde celebró su cumpleaños

Se tiene que destacar que la celebración de cumpleaños de Jennifer López en el Regnum The Crown fue casi también la fiesta de inauguración del resort, pues abrieron oficialmente sus puertas el pasado junio.

El sitio ofrece varias villas y suites con todas las comodidades necesarias, pero una de sus principales características es su zona exclusiva para adultos con piscina infinita, restaurante, bar, gimnasio y vistas privilegiadas al Mediterráneo.

Sigue leyendo:

• Jennifer Lopez habla abiertamente sobre su vida sexual durante su show en el Festival de Verano de Italia

• Jennifer Lopez dice que no volverá a casarse: “Lo he intentado varias veces”

• Jennifer López disfruta del verano en España durante su gira ‘Up All Night: Live in 2025’