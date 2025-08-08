Argentino Alejandro Garnacho podría fichar por el Chelsea, según ESPN

El Manchester United y Chelsea mantienen conversaciones para el traspaso del delantero argentino Alejandro Garnacho, según confirmaron fuentes a ESPN.

El United valora al atacante de 21 años en aproximadamente £50 millones (unos $67 millones de dólares), aunque desde Stamford Bridge consideran que podrían lograr un acuerdo por una cifra menor.

La dirigencia de los Red Devils le ha pedido al futbolista que explore opciones fuera del club, mientras que el entrenador Rúben Amorim decidió excluirlo de la gira de verano en Estados Unidos.

“Garnacho tiene mucho talento, eso está claro. Pero a veces las cosas no funcionan como uno espera, y no siempre hay una explicación concreta”, afirmó el técnico portugués la semana pasada.

El delantero, nacido en Madrid, se ha entrenado separado del primer equipo desde el regreso del plantel a Carrington el martes. Fuentes cercanas aseguran que su prioridad es mudarse a Stamford Bridge.

En este mercado, Manchester United decidió no hacer una oferta por Nicolas Jackson y cerró la llegada del esloveno Benjamin Sesko, procedente del RB Leipzig, por unos 85 millones de euros. Con Sesko ya incorporado, la directiva ahora se enfoca en concretar la salida de Garnacho.

Además, los Red Devils están dispuestos a escuchar ofertas por Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia y Rasmus Højlund. El danés, valorado en alrededor de £40 millones ($57 millones de dólares) y seguido por Milan, ha expresado su intención de quedarse y pelear por un puesto en Old Trafford.

El Manchester United llega a esta temporada tras finalizar 15º en la Premier League, su peor posición desde el descenso de 1974, y luego de perder la final de la UEFA Europa League frente al Tottenham.

