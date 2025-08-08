El chef James emocionado por su nuevo papel en Univision

Hace 5 años, el chef James recibió el anuncio por parte de Telemundo de que no seguiría trabajando, una noticia que lo tomó por sorpresa. Ahora podremos disfrutar de él a través de las cámaras de Univision, y esta vez mencionó lo entusiasmado que está de volver a la pantalla chica para demostrar algo que tanto le apasiona, como lo es la cocina, y que durante una década lo demostró en “Un nuevo día”.

“A lo largo de estos pasados cinco años, no he parado de hacer televisión como invitado. Siempre he estado activo haciendo programas de televisión en inglés y en español, pero la responsabilidad de nuevo de ser un jugador fijo de un equipo me da esas maripositas nuevamente. Es como el primer día“, dijo en exclusiva para People en Español.

El chef de raíces venezolanas mencionó cómo fue este proceso para llegar al canal de televisión en el que ahora trabaja, y es que aparentemente tampoco durará mucho, sino solo el mes que está transcurriendo, debido a que la producción extendió el espacio por más tiempo diario y necesitaban ofrecer más contenido para entretener a la audiencia. Parte del entretenimiento se genera con él.

El equipo de ¡Siéntese quien pueda!, le dio la bienvenida al chef James. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Univision decidió abrir la puerta para que ¡Siéntese quien pueda!, durante el mes de agosto sea un programa de dos horas en vez de una, y el equipo me hizo una propuesta de sumarme como co-conductor y hacer una sesión de cocina”, explicó sobre los detalles que surgieron con la empresa en la que se encuentra trabajando.

James aprovechó para agregar cómo es la relación con los compañeros de trabajo con los que se encuentra ahorita, y es que con algunos de ellos ya tuvo la oportunidad de poder trabajar en el pasado y con otros ya lo hizo en Telemundo. Además, agregó que siente que todos se llevan de una manera bastante sana y respetuosa, y el equipo transmite respeto y tranquilidad.

“Chiquibaby fue una de mis compañeras en el show matutino de Telemundo por muchos años. Con Jorgito Bernal tengo una excelente relación de años también. A ‘La Venenosa’ le tengo mucho aprecio y he tenido la oportunidad de colaborar a nivel de televisión, y hemos hecho negocios. Es un equipo integral, bonito, que lleva trabajando mucho tiempo y que se respeta muchísimo. Siento que aquí son como una familia”, explicó.

