Capturan a exsoldado que mató a cuatro personas en un bar de Montana

Las autoridades del estado de Montana anunciaron el viernes el arresto del exsoldado estadounidense sospechoso de haber matado hace una semana a cuatro personas en un tiroteo ocurrido en un bar.

“El tirador de Anaconda, Michael Brown, ha sido detenido. Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana”, informó en X el gobernador del estado, Greg Gianforte.

The Anaconda shooter Michael Brown has been apprehended.



Incredible response from law enforcement officers across Montana. Thank you to all partners for your commitment to the search.



May God continue to be with the families of the four victims still grieving their loss. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) August 8, 2025

Sin embargo, no dio a conocer detalles sobre el arresto de Brown, de 45 años, ni dónde había tenido lugar.

El ataque ocurrió el viernes de la semana pasada en el bar The Owl, en Anaconda, una pequeña localidad de unos 9,000 habitantes. Entre las víctimas mortales se encuentran el camarero del local y tres clientes.

Esta masacre dio lugar a una amplia operación de búsqueda en la que participaron equipos del FBI y del SWAT. El sospechoso es un exsoldado del Ejército de Estados Unidos y exmiembro de la Guardia Nacional de Montana.

En los días posteriores al tiroteo, las autoridades difundieron varias imágenes del sospechoso. En algunas de ellas se le veía huyendo descalzo y sin camisa después de abandonar su camioneta tras el tiroteo.

El senador por Montana, Steve Daines confirmó el arresto en X, donde agradeció en un mensaje a los agentes que habían tomado parte en la operación.

“Durante la última semana, Anaconda y la comunidad circundante demostraron al país la resiliencia y la determinación que hacen especial a Montana. Acompañamos en el sentimiento a las víctimas y sus familias”, dijo el congresista.

Thanks to all the brave law enforcement officials who helped apprehend the Anaconda shooting suspect. For the past week, Anaconda and the surrounding community showed the country the resilience and grit that makes MT special. Our thoughts continue to be with the victims and their… — Steve Daines (@SteveDaines) August 8, 2025

Según el fiscal de Montana, Austin Knudsen, Brown había servido en la guerra de Irak .

