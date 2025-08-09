Tato Noriega lamenta la eliminación de Rayados en la Leagues Cup

El presidente deportivo de Rayados de Monterrey, José Antonio ‘Tato’ Noriega, se mostró bastante decepcionado de la eliminación que sufrieron en la edición 2025 de la Leagues Cup al no haber podido ingresar entre los clasificados para la ronda de los cuartos de final.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras su llegada a Monterrey destacó que es fundamental trabajar para poder tener un mayor rendimiento competitivo en todos los torneos que participan y es por este motivo que se enfocarán pulir los puntos débiles que presentaron durante este campeonato binacional en el que fueron uno de los clubes que más goles recibió durante la fase de grupos con un total de 11 en contra.

“Esperarla no, por supuesto que íbamos a competir y sí que quedar fuera no es lo que buscábamos, no es lo que el Club de Futbol Monterrey pretende en cada competencia y así va a seguir siendo. No nos ha alcanzado en esta ocasión y vamos a centrarnos en lo que viene, nuevamente pensando en que debemos de estar en donde el Club de Futbol Monterrey merece”, dijo Noriega.

Noriega también dio un balance del trabajo que ha realizado el equipo en este 2025, año en el que han quedado fuera de cuadro torneos de los cinco en los que han participado este año; ahora queda el torneo Apertura 2025 de la Liga MX como la única opción para poder aspirar a un trofeo y así demostrar que no están tan alejados de su sueño de crear una era pintada de Rayados.

“Sí, muchas veces yo digo que en el deporte se pierde más de lo que se gana, pero hay que ganar y nosotros estamos muy enfocados en que seguimos con esa oportunidad del torneo de Liga y debemos ser muy responsables, muy conscientes y dar todo, esa es la búsqueda muy clara”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar, el Tato Noriega destacó que están trabajando en traer nuevos refuerzos en lo que queda de torneo para poder reforzar los puntos débiles que causaron problemas en la Leagues Cup y en la Liga MX, aunque todavía no se ha concretado ninguno de ellos por estar en medio del proceso de negociación.

“Sí hay avance, espero que tu frase se vuelva realidad, es decir, que en los próximos días podamos cerrar a algunos de los candidatos que tenemos. Como siempre, en toda negociación hay voluntades, hay candidatos y vamos avanzando”, concluyó Noriega.

Actualmente Rayados se ubica en la cuarta posición del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de seis unidades, por lo que deben mantener este ritmo si desean poder luchar por el pase a la Liguilla para luego aspirar por el título de campeón.

Sigue leyendo:

–Canterano del Real Madrid renueva con el equipo y ahora vale $1,000 millones

–Presidente de Cruz Azul pone en riesgo todos los puestos tras goleada de Seattle

–Cruz Azul enciende sus alarmas tras goleada ante Seattle en la Leagues Cup