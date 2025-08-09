Padre mató a su bebé a golpes causándole 23 fracturas: sentencia tras horror en Queens, Nueva York

Shaquan Butler fue condenado a un mínimo de 32 años por la muerte de su hijo, quien llevaba su mismo nombre, tras golpearlo brutalmente, anunció el jueves la fiscalía de distrito de Queens (NYC).

En noviembre de 2022 los servicios de emergencia encontraron al pequeño de tres años inconsciente -con el cuerpo y la cabeza cubiertos de moretones y latido débil-, cubierto de agua fría en el suelo de un albergue ubicado en Queens Blvd., cerca de Hillyer St. en Elmhurst donde la familia estaba viviendo.

Su madre fue quien llamó al 911. El bebé falleció poco después en el Elmhurst Hospital Center. El miércoles un jurado condenó al padre de 29 años por homicidio por indiferencia depravada, agresión y otros cargos por la muerte del niño y por lesiones infligidas a su hermano menor, reportó Daily News.

“A los 3 años, Shaquan Butler Jr. tenía 23 fracturas en las costillas, tres laceraciones en el hígado, hematomas de pies a cabeza, además de otras lesiones, y el estómago vacío”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz en un comunicado. “Su padre enfrenta ahora una condena de 32 años a cadena perpetua por su homicidio y la agresión al hermano del niño”.

Según fuentes policiales, la familia ya estaba siendo investigada por la Administración de Servicios para Niños (ACS) por otra acusación al momento de la muerte del pequeño. La ACS había retirado a Shaquan y a sus hermanos -que entonces tenían 2 y 11 meses- de la custodia de sus padres a finales de septiembre de 2022, pero los devolvió a la casa el 6 de octubre.

La rápida devolución de los niños a la custodia de sus padres poco más de un mes antes de la muerte de Shaquan generó críticas. “Algo anda mal aquí”, dijo un oficial de policía en ese momento. “La madre recupera a los niños. Un mes después, uno de ellos está muerto”.

En un comunicado, ACS indicó entonces que estaba investigando el caso con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), pero no hizo comentarios sobre el historial de la familia con la agencia. El resultado de la investigación no se conoció de inmediato.

En un caso similar, en junio Navisia Jones fue condenada a 17 años de prisión por torturar y matar a su niña Julissia Batties (7) en El Bronx (NYC) con la complicidad de su hijo mayor en 2022. La menor había estado viviendo con su abuela paterna y Jones apenas había recuperado la custodia sin supervisión, en lo que fue un nuevo caso de grave negligencia de la ACS. Incluso una semana antes de su muerte, la madre impidió que entrevistaran a la niña, dijo una fuente policial a Pix11 News.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A fines de julio Stephanie Castillo, mujer de 36 años acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020, quedó detenida sin derecho a fianza después de que un gran jurado la acusara de cargos por homicidio en primer grado.

En abril de este año Ryan Cato fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana reconocida el pasado 1 de enero como la primera persona en nacer este año en el condado Nassau de Long Island (NY), murió golpeada y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un padre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En agosto una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

Igualmente ese mes un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio en Long Island (NY) un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña. Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

