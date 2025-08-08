William Levy visita El Gordo y la Flaca y habla de Elizabeth Gutiérrez

El actor cubano William Levy estuvo este viernes en el programa de televisión El Gordo y la Flaca, en el que habló de varios aspectos de su vida, incluyendo sus nuevos proyectos y también el fin de su relación con Elizabeth Gutiérrez.

En el show, bromearon sobre la supuesta similitud que tiene el galán con el conductor Raúl de Molina, sobre todo ahora que ha adelgazado gracias a una cirugía.

La visita del artista también fue por el lanzamiento en Vix de la miniserie ‘Camino a Arcadia’, en donde da vida a Pablo, un entrenador de lucha del equipo juvenil de Canarias.

Una de las preguntas más esperadas durante la conversación la hizo Raúl de Molina, quien consultó: “¿Cómo estás tú? ¿Qué pasó con Elizabeth? ¿Se arreglaron? ¿Se separaron?”.

Ante esto, William Levy le respondió: “Tú sabes más de eso que yo, tú has hablado con ella más que yo, ¿ella no te dice a ti nada? Estamos totalmente separados, de hecho ella se encargó de decirlo”.

Además, confirmó que no se hablan más y que por ahora está soltero. “Estoy enfocado en mi carrera y en mis hijos. Si algo aparece, que sea una mujer que me traiga alegría y paz a mi vida, con mucho gusto la recibiría, pero no estoy buscando el amor. Si Dios me presenta algo bonito y que valga la pena, pues adelante”.

Luego, el artista comentó que uno de sus principales focos es estar con sus hijos, sobre todo cuando descansa de las grabaciones.

Explicó que para los jóvenes ha sido difícil la separación de sus padres, pero considera que ahora están en un punto de mucha paz. “Eso es importante, la paz para todo el mundo”, destacó.

Lili Estefan le preguntó acerca de las características que debe tener la próxima pareja de William Levy y él contestó: “No puedes tú limitarte a de verdad conocer a alguien por tus límites y tus deseos porque la gente normalmente quiere a la gente en su mejor versión y eso no puede ser así”.

Esta visita fue una oportunidad para conocer cómo ha estado el protagonista de exitosas telenovelas luego de varias situaciones mediáticas por las que llamó la atención en redes sociales y medios de comunicación.

