Centro de entrenamiento del Palmeiras sufrió ataque con explosivos en medio de crisis institucional

La madrugada de este domingo el centro de entrenamiento del Palmeiras fue blanco de un violento ataque con bombas y petardos, según denunció el propio club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La institución calificó el hecho como un acto “cobarde” perpetrado por “vándalos” que pusieron en riesgo la integridad de jugadores y empleados que se encontraban concentrados para el duelo de este domingo contra el Ceará, por el Campeonato Brasileño.

En las imágenes difundidas por el club, captadas por cámaras de seguridad, se observa a cinco personas encapuchadas acercándose a uno de los portones y lanzando lo que parecen ser artefactos pirotécnicos de alto poder. Cuatro de ellos se retiraron mientras uno permaneció encendiendo más explosivos.

Otro video muestra a los atacantes llegando en un vehículo cargado con cajas y objetos que luego utilizaron durante la acción.

Palmeiras informó que no hubo lesionados y aseguró que “no se intimidará frente a los actos violentos practicados por un grupo de criminales”. Además, confirmó que entregó todas las grabaciones a la Policía Civil para apoyar las investigaciones.

“No podemos tolerar, mucho menos normalizar, que el fútbol se transforme en un ambiente cada vez más tóxico, en el que la paz esté bajo riesgo permanente”, señaló el comunicado oficial.

El ataque ocurre en medio de una creciente tensión entre parte de la hinchada, la directiva y el cuerpo técnico. El pasado miércoles, Palmeiras quedó eliminado de la Copa de Brasil tras caer por 3-0 en el global ante su clásico rival Corinthians, lo que encendió la furia de algunos sectores de la afición.

Durante ese partido, las gradas estallaron con insultos contra la presidenta Leila Pereira y el entrenador Abel Ferreira. El técnico respondió con aplausos que muchos interpretaron como un gesto irónico, alimentando el conflicto.

