Crystal Palace ganó su primera Community Shield tras vencer al Liverpool en penales

El Crystal Palace hizo historia este domingo al conquistar por primera vez la Community Shield, tras imponerse al Liverpool en la tanda de penales (2-2/3-2) en el estadio de Wembley.

El triunfo llegó frente a un rival que gastó más de $330 millones de dólares en fichajes este verano, mientras que los Eagles apenas invirtieron $2.2 millones de dólares.

El equipo dirigido por Oliver Glasner sumó así el segundo título en apenas unos meses, después de la FA Cup conquistada ante el Manchester City. El héroe de la jornada fue el portero Dean Henderson, que detuvo dos lanzamientos en la tanda final, mientras que Justin Devenny convirtió el penal decisivo.

Un partido de ida y vuelta

Liverpool se adelantó con un gol del debutante Hugo Ekitiké a los 4 minutos, tras asistencia de Florian Wirtz. El Palace respondió con un penalti transformado por Jean-Philippe Mateta, provocado por una falta de Virgil van Dijk sobre Ismaila Sarr.

Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds con un centro que sorprendió a la defensa londinense, pero Sarr volvió a empatar en el minuto 77, tras un pase filtrado de Adam Wharton. Con el 2-2 al final de los 90 minutos, el título se definió directamente desde los once pasos.

En la tanda, Mohamed Salah falló el primero para el Liverpool y Henderson detuvo los disparos de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott. Pese a los errores de Eberechi Eze y Borna Sosa para el Palace, Devenny selló el 3-2 final desde el punto penal.

Protesta y homenaje en las gradas de Wembley

El encuentro también estuvo marcado por una protesta de la afición del Crystal Palace y un sentido homenaje a Diogo Jota.

Los seguidores del Palace desplegaron una pancarta con el mensaje “UEFA MAFIA”, acompañada de bengalas, en rechazo a la expulsión del club de la próxima Liga Europa.

El Palace había asegurado su presencia en el torneo tras ganar la FA Cup, pero la UEFA lo relegó a la Liga Conferencia debido a la ley de multipropiedades y su vínculo hasta junio con el Olympique de Lyon, que también jugará en Europa League. El Nottingham Forest ocupará su lugar, aunque los Eagles mantienen un recurso abierto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Por otro lado, Wembley rindió un emotivo homenaje a Diogo Jota, futbolista del Liverpool fallecido junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico el pasado 3 de julio en Zamora, España.

Ian Rush, leyenda Red, y Steve Parish, presidente del Palace, depositaron una ofrenda floral frente al sector de la afición del Liverpool, mientras que en la grada, los hinchas desplegaron una pancarta con la imagen del jugador levantando la Premier League.

