Luka Modric debutó con el Milan en derrota 4-1 ante el Chelsea

Luka Modric tuvo su estreno con la camiseta del Milan este domingo, en un amistoso de pretemporada disputado en Stamford Bridge que terminó con derrota 4-1 para el conjunto italiano frente al Chelsea.

Modric entró con el marcador 2-0 a favor de los Blues, que aprovecharon un autogol del rumano Andrei Coubis y un tanto del brasileño Joao Pedro en los primeros ocho minutos para tomar ventaja. El Milan, además, jugó desde el minuto 18 con un hombre menos por la expulsión del propio Coubis.

El mediocampista croata, que llegó este verano procedente del Real Madrid, ingresó en la segunda mitad con el número 14 en la espalda, sustituyendo al italiano Samuele Ricci en la zona de creación.

En el segundo tiempo, el inglés Liam Delap firmó un doblete que amplió la distancia, mientras que el francés Youssouf Fofana anotó el único gol de los rossoneri.

El croata, que no tuvo minutos el sábado en el amistoso contra el Leeds, apunta ahora a debutar en un partido oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando el Milan enfrente al Bari en la primera ronda de la Copa Italia.

Modric, de 38 años, cerró este verano una etapa histórica en el Real Madrid, donde jugó doce temporadas, ganó 26 títulos (incluidas cinco Champions League) y en 2018 fue galardonado con el Balón de Oro.

