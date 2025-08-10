Laura Bozzo dice que quiere hablar con Gabriel Soto por la demanda de Irina Baeva

Laura Bozzo dijo que quiere hablar con Gabriel Soto luego de que un juez ordenara que pagara 2 millones de pesos mexicanos por la demanda que interpuso la ex del actor, la rusa Irina Baeva.

“Te cuento algo, este problema fue con Irina, no fue con Gabriel. Yo, definitivamente, a Irina sí le he dicho que lo sentía muchísimo porque hablé de una manera, así como soy yo, que digo lo que pienso”, comentó en una entrevista con el programa de televisión El Gordo y la Flaca.

La peruana explicó que su intención es hablar con el famoso. “Ya me he dado de cuenta que a través de la prensa se distorsiona lo que uno dice, desgraciadamente. Entonces una cosa es hablar a través de la prensa, que exageran muchas veces y otra cuando hablas con la persona directamente”.

La señorita Laura, como también es conocida, dijo que no tiene problema en pedirle disculpas, pero que su intención es aclarar todo el tema.

“Si me equivoco, yo pido perdón”, afirmó.

En la conversación, reconoció que las palabras que usó no fueron adecuadas y que considera que es bruta para hablar, pero es algo que espera mejorar con el tiempo.

“Soy muy radical y a veces exagero. A mí, personalmente, me gustaría tener una conversación, con Irina la cosa definitivamente es que nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas, pero creo que el caso de ella fui muy radical en juzgarla porque es una chica que viene de afuera, que no tiene familia, que se enamoró, y no es justo lo que dije”, aseguró.

La polémica entre ellos no es reciente. Surgió inicialmente cuando Laura Bozzo criticó públicamente la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto, sugiriendo que la actriz rusa había influido en la ruptura de la relación del actor con Geraldine Bazán.

Sigue leyendo:

· Irina Baeva defiende sus derechos tras ataques de su abogado anterior

· Julián Gil le escribió a Gabriel Soto tras declaraciones sobre Marjorie de Sousa

· Gabriel Soto habló de la situación entre Geraldine Bazán y su mamá