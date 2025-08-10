Luca Onestini regresa a Europa luego de ser conductor invitado en Telemundo 

El DJ italiano Luca Onestini mostró en su cuenta en Instagram que está de regreso a Europa, luego de su visita a Miami en donde fue conductor invitado de varios programas de televisión de Telemundo.

En una reciente publicación, el creador de contenido dijo: “New cut chicus 🖤 New vibe 🙏 News are coming, bebecitas”.

Muchos usuarios reaccionaron a esta publicación del primer finalista de La Casa de los Famosos All-Stars, sobre todo porque compartió este video en medio del revuelo que ha causado su separación de Aleska Génesis.

“El bambino que conquistó Latinoamérica con su carisma. Nunca, lee bien, Luca, nunca creas que ganaste 2do lugar por el apoyo de otro team, realmente tu don de gente es único y vos ganaste tu propio fandom. Yo sabía que iba a llegar el día que te sacarían en cara hasta las veces que repetían tu nombre, Lupe es así y Aleska es su discípula”, “Nuevo corte de pelo, corte con las malas vibras con lo que nos hace sentir mal. Y avanzar en nuevos proyectos”, fueron algunos mensajes que dejaron.

Otros dijeron: “Quedaste bello, con eso cortas la mala energía que te dejaron bendiciones y éxitos”, “Bien Luca no te dejes y defiéndete”.

Luca Onestini ha protagonizado esta semana una situación bastante mediática, debido a que se separó de Aleska Génesis y dio una gran cantidad de detalles que hicieron ver mal a la venezolana.

Sin embargo, ella también ha dado su versión y ha dicho que no entiende cómo pudo salir con alguien así.

El romance entre ambos apenas duró unos meses luego de que se conocieran en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

