Esperanza para Yankees: Gerrit Cole avanza en recuperación tras cirugía Tommy John

Gerrit Cole, as de los New York Yankees, dio otro paso en su recuperación de la cirugía Tommy John en su codo derecho y el lunes realizó 20 lanzamientos desde terreno plano.

El derecho inició oficialmente un programa de tiros que tiene como objetivo un regreso a una lomiita de las Grandes Ligas a principios de la temporada del 2026.

“Es un gran día, el primer día lanzando”, dijo Cole. “Me he estado preparando para esto durante algunas semanas, así que es bueno salir, hacerlo y que todo vaya bien”.

Gerrit Cole provided an update on his recovery when be met with @M_Marakovits and the rest of the media earlier today. #YANKSonYES pic.twitter.com/LTjaiRyPYf — YES Network (@YESNetwork) August 11, 2025

Aaron Boone emocionado por progreso de Cole

“Estoy emocionado por él”, comentó el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Ha hecho un buen trabajo con la rehabilitación y ésta es una de esas marcas en el camino que es importante alcanzar”.

Cole dijo que espera lanzar desde un montículo para finales de este año. En ese momento, se detendrá y pasará a una fase de acondicionamiento durante el invierno, con la mayor parte de ese trabajo teniendo lugar cerca de su casa en California.

“Estamos bien organizados en California y tenemos una buena comunicación; puedo subir mi programa de lanzamientos a la plataforma del equipo, así que prácticamente hablaremos todos los días”, explicó Cole.

Por ahora, Cole sigue siendo un observador interesado mientras los Yankees buscan corregir una caída que los ha visto perder tres series consecutivas antes del partido del lunes.

Contrato garantizado hasta 2028

Cole tiene un contrato de 324 millones de dólares por nueve años hasta 2028, y ha estado en el dugout para los juegos en casa.

El derecho de 34 años tiene un récord de carrera de 153-80 y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas, el brazo de Cole inicialmente estuvo enyesado después de la cirugía y luego en un refuerzo.

El refuerzo fue retirado a mediados de abril y Cole había estado sometiéndose a unas 90 minutos a dos horas de rehabilitación.

