Itatí Cantoral señala a famoso maestro de canto de presunto acoso a su hija

La actriz Itatí Cantoral, conocida por su carácter dentro y fuera de la pantalla, dejó claro que no se anda con rodeos cuando se trata de proteger a sus hijos y que nada ni nadie se interpone entre ella y el bienestar físico y emocional de su familia.

En un reciente encuentro con la prensa, Itatí compartió un episodio que vivió y que, de no haberse detectado a tiempo, pudo convertirse en una pesadilla. Resulta que su hija María Itatí, quien tiene un gran talento para el canto, tomaba clases en línea con un maestro bastante reconocido. Todo iba bien, hasta que llegó el día de una clase presencial.

“Mi hija canta muy bonito y tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, conocido, pero no voy a decir el nombre porque le dije: ‘No te quiero volver a ver y si no, a toda la prensa voy a decir quién eres”, aseguró.

“Es exesposo de una amiga muy conocida, famosa, y le puso la mano en la pierna a mi hija mientras estábamos ensayando lo de la Guadalupana. Yo dije, esto es de la Virgen de Guadalupe porque si no yo no lo hubiera visto… Él le daba clases en línea y en ese momento, obviamente, lo saqué de mi casa. No pasó más que eso, pero gracias a Dios yo estuve ahí”, agregó sin revelar la fecha exacta en que sucedieron los hechos.

Para finalizar, la actriz mandó un mensaje a los padres de familia que tengan adolescentes para que estén al pendiente de cada movimiento que suceda con ellos, pues solamente de esta forma se pueden prevenir las desgracias.

“Cuidemos a nuestros adolescentes y sigamos cuidándonos a nosotras mismas, porque incluso a esta edad he tenido propuestas abusivas, pero siempre pongo el alto”, aseguró.

