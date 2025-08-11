Los peores días para ir a comprar a Aldi

Para quienes buscan estirar al máximo su presupuesto, Aldi es una de las cadenas de supermercados más atractivas en Estados Unidos por sus precios bajos. Sin embargo, elegir el día equivocado para ir puede convertir una compra rápida en una experiencia lenta y frustrante, con menos opciones en los estantes y más competencia por los productos más buscados.

Datos de Drive Research señalan que el 59% de los consumidores prefieren hacer sus compras al terminar la semana laboral, lo que satura las tiendas durante el fin de semana.

Aldi no es la excepción: viernes, sábado y domingo son los días con mayor afluencia, y la franja más complicada es el sábado por la mañana, entre las 10:00 a.m. y la 1:59 p.m., cuando los pasillos y las cajas están al máximo de su capacidad.

Pero el fin de semana no es el único momento problemático. Los martes pueden ser un día engañoso: aunque hay menos gente que en sábado o domingo, la mayoría de los productos especiales y artículos de temporada no se reabastecen hasta el miércoles.

Esto significa que, si vas un martes, muchos estantes ya habrán sido vaciados durante días, dejándote con poca variedad para elegir.

Los empleados de Aldi han comentado en foros como Reddit que el mejor momento para comprar es a media mañana entre semana, especialmente alrededor de las 11:00 a.m., cuando suelen completarse las entregas diarias y hay más surtido disponible.

Además, los productos conocidos como “Aldi Finds” —ofertas limitadas en artículos especiales— suelen llegar los miércoles, lo que hace que ese día por la mañana sea ideal para encontrar lo nuevo antes de que se agote.

Cada tienda puede tener ligeras variaciones en su calendario de reposición, por lo que se recomienda confirmar con la sucursal local.

También, la página web de Aldi puede ahorrar un viaje innecesario: ahí se puede consultar la disponibilidad de los ‘Aldi Finds’, ver descuentos recientes e incluso hacer pedidos en línea para evitar las multitudes por completo.

En resumen, planificar bien cuándo ir no solo puede ahorrarte tiempo y estrés, sino también garantizar que encuentres los productos que buscas al mejor precio.

