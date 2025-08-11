Manchester City estudia fichar a Rodrygo

El Manchester City podría mover ficha en el mercado si se concretan dos operaciones clave: la cesión de Jack Grealish al Everton y el traspaso de Savinho al Tottenham. En este escenario, Fabrizio Romano ha revelado que “el Manchester City está considerando fichar a Rodrygo”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El periodista italiano describe al atacante de 24 años, con contrato en el Real Madrid hasta 2028, como el “objetivo soñado” del conjunto mancuniano y asegura que “Pep Guardiola es un gran admirador suyo”.

De llegar al Etihad Stadium, el brasileño tendría como principal competencia en el extremo izquierdo a Jérémy Doku, aunque también podría desempeñarse por la derecha, una zona en la que Guardiola cuenta con Bernardo Silva, Phil Foden y Oscar Bobb.

Mientras tanto, el canterano James McAtee apunta a salir cedido rumbo al Nottingham Forest, lo que reduciría aún más las opciones ofensivas del vigente campeón de la Premier League.

Rodrygo, que llegó al Real Madrid en 2019 procedente del Santos por 45 millones de euros (unos 49 millones de dólares al cambio actual), ha sido una pieza importante en los títulos más recientes del club blanco, incluida la Champions League 2021-22, donde fue decisivo en la remontada ante el Manchester City en semifinales. En la última temporada, disputó 51 partidos oficiales, anotó 17 goles y dio 9 asistencias, alternando entre el extremo derecho, el izquierdo y, en ocasiones, como delantero centro.

Sigue leyendo:

–Villarreal-Barcelona en Miami: RFEF da luz verde a gestiones para primer partido de LaLiga fuera de España

–Javier Mascherano tras caer 4-1 ante Orlando City: “Había un equipo con más hambre que otro”

–Luka Modric debutó con el Milan en derrota 4-1 ante el Chelsea