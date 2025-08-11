No quería celebrar los 40, pero sus amigas le dieron una sorpresa inolvidable (Video)

Lo que empezó como un día cualquiera para una mujer que no quería festejar su cumpleaños número 40, terminó convirtiéndose en un momento que quedará en su memoria. Un grupo de amigas organizó una visita inesperada y, sin planificarlo demasiado, convirtió la ocasión en un fenómeno viral.

El video, compartido en TikTok por la usuaria @solsegui, ya acumula cerca de 700,000 reproducciones y más de 67,000 “me gusta”, reflejando cómo una muestra de cariño puede llegar a miles de personas en cuestión de horas.

La sorpresa de sus amigos, aunque no quería celebrar los 40

Según se observa en la grabación, la protagonista había expresado su deseo de evitar celebraciones para “no hacer ruido” en su llegada a los 40. Sin embargo, sus amigas decidieron actuar: llegaron hasta su casa con globos, un enorme número “40” de cartón y un parlante para ambientar la sorpresa.

En cuanto la cumpleañera abrió la puerta, la recibieron con espuma y la invitaron a sumarse a una coreografía improvisada. Al principio mostró algo de timidez, pero pronto las risas y abrazos terminaron por convencerla de disfrutar el momento.

La música elegida fue “Señora de las 4 décadas”, del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, un tema que se ha convertido en un símbolo para quienes atraviesan esta etapa de la vida. La letra, cargada de nostalgia y celebración, fue coreada por todo el grupo, dando un toque especial a la sorpresa.

El gesto de amistad no solo alegró el día de la homenajeada, sino que también generó reacciones positivas en redes sociales. Cientos de usuarios comentaron la calidez del momento, compartieron anécdotas de cumpleaños similares e incluso confesaron que les gustaría recibir una sorpresa así cuando lleguen a esa edad.

