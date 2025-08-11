Tenista francés se desplomó en pleno partido por choque de calor el Masters 1,000 de Cincinnati

El francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, tuvo que retirarse este lunes del Masters 1,000 de Cincinnati después de desplomarse en pleno partido de dieciseisavos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

El incidente ocurrió cuando el marcador estaba 6-4, 2-2 a favor del canadiense, en un encuentro que había comenzado poco después de las 11:00 a.m. (hora local) y que se disputó bajo un intenso calor, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que Rinderknech, visiblemente afectado, se recostó boca arriba en una estrecha zona de sombra al fondo de la pista, con una toalla sobre la cabeza y respirando con dificultad.

Aunque el francés intentó continuar durante unos minutos, terminó retirándose tras ceder los dos juegos siguientes, poniendo fin a un partido que ya superaba las dos horas de duración bajo condiciones extremas.

