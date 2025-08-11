Tiroteo en Austin: Dos muertos y el sospechoso detenido

Dos personas perdieron la vida la tarde de este lunes en Austin, Texas, tras un tiroteo registrado dentro de una tienda Target ubicada en Research Boulevard. Un sospechoso fue arrestado en el lugar, mientras la policía mantiene acordonada la zona para continuar con las investigaciones.

El Departamento de Policía de Austin informó que recibió el aviso poco después de las 3:00 p. m., hora local. Varios agentes acudieron de inmediato al establecimiento, donde localizaron a las víctimas y aseguraron al presunto autor de los disparos.

La identidad de las personas fallecidas no ha sido revelada, y las autoridades tampoco han confirmado si existía algún vínculo entre ellas y el detenido.

“La escena sigue activa y la investigación continúa en este momento”, señalaron a través de redes sociales.

Información en desarrollo…