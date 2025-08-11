Yankees vence a Twins a punta de jonrones en lucha por el comodín de la Liga Americana

Los New York Yankees dieron una muestra de poder este lunes al vencer a punta de jonrones 6-2 a Minnesota Twins en el Yankee Stadium y seguir en la pelea por uno de los tres comodines de la Liga Americana.

Los batazos de Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. se unieron a un back-to-back de Giancarlo Stanton y Ben Rice para darle apenas el tercer triunfo de los Yankees en los últimos 10 partidos, especialmente luego de una racha de siete derrotas consecutivas.

De hecho, fue la primera victoria de los Mulos en el primer partido de una serie posterior a la pausa por el All-Star Game. Anteriormente, habían perdido en el comienzo de las series ante Braves, Blue Jays, Phillies, Rays, Marlins, Rangers y Astros.

El primero en prender la fiesta fue Bellinger, que se voló la grada en el primer episodio poniendo fin a una racha adversa de 12 juegos sin cuadrangular para los Yankees en el primer inning.

Cody Bellinger's 21st blast of the season puts the @Yankees on the board 💪 pic.twitter.com/PGtgxKimFi — MLB (@MLB) August 11, 2025

Seguidamente, los bambinazos de Stanton y Rice, también ante los envíos del abridor de Twins, Zebby Matthews, aumentaron la ventaja de unos Yankees que por primera vez en semanas se les vio con un juego contundente en la ofensiva.

¡BACK TO BACK! 🚀🚀



Giancarlo Stanton y Ben Rice encienden la ofensiva en Yankee Stadium con par de estacazos consecutivos para aumentar a tres las carreras frente a #Twins.



🎙️ Esta #JugadaOB la disfrutamos en la voz de Fernando Arreaza y con los comentarios de Kevin Cabral.

.… pic.twitter.com/qLRrRoF59U — One Baseball Network (@1baseballtv) August 12, 2025

Chisholm Jr. fue el último en darle las vueltas a las bases con un dantesco batazo en el 8vo episodio por todo el jardín derecho, su HR número 20 de la temporada.

Desde la lomita Will Warren se acreditó el triunfo al dominar a los Twins en 6.2 innings, con siete ponches y dos carreras limpias permitidas.

La victoria de los Yankees fue la número 63 de la temporada (63-56) y con ella se mantienen a seis juegos del liderato de la división Este de la Liga Americana en manos de Toronto Blue Jays, mientras que los del Bronx se mantienen con el tercer cupo del comodín a un juego de Cleveland Guardians.

