Alicia Machado sobre pleito con Andrea Meza: ‘En el corte comercial dijo un pocotón de cosas’

Alicia Machado habló esta semana de la polémica ocurrida con Andrea Meza, quien se enfrentó al jurado por la nominación de su candidata Génesis Dávila, en el equipo Rubí.

Luego de la gala, la Miss Universo 1996 hizo una transmisión en TikTok en donde hizo algunos comentarios sobre su compañera, a quien llamó Miss Telemundo.

“Como ella está recién llegada al show quizás está un poco nerviosa, no entiende cómo funciona la mecánica del show, la competencia no es conmigo, es entre las chicas, nosotras estamos es para guiarlas a ellas, no para pelearnos entre nosotras”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos en la conversación que tuvo con los usuarios de esta plataforma.

Además de esto, la actriz comentó: “La verdad no me lo esperaba, como siempre, la de la mala fama soy yo y sobre todo me sorprendió muchísimo que me desvalorizara, en el corte comercial dijo un pocotón de cosas muy feas y como queriéndome buscar, no sé, como que yo reaccionara”.

La venezolana añadió: “Ya estoy acostumbrada, no es la primera ni la última conductora o colega que se pone grosera. Yo la verdad no le dije nada, qué bueno que Telemundo repitió todo lo que sucedió y yo me quedé bastante sorprendida y más lo que dijo después del aire”.

Miss Universe Latina ha estado lleno de controversias, en especial por el jurado, que algunos televidentes consideran que no es acertado con las opiniones que dan.

La situación ha sido tal que hace unos días Zuleyka Rivera, capitana del equipo Rubí, abandonó el programa y en sustitución de ella llegó Andrea Meza, quien ya ha tenido algunos inconvenientes con los encargados de evaluar a las chicas.

