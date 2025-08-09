El Canelo Álvarez le da la bienvenida a su quinta hija y segunda con Fernanda Gómez

El boxeador mexicano y campeón mundial indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y su esposa Fernanda Gómez le dieron la bienvenida este viernes 8 de agosto a su hija Eva Victoria, quien nació en un hospital de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, para convertirse en el segundo bebé que tiene esta pareja y el quinto del peleador aztec a.

La información la dio a conocer el propio campeón mundial mexicano a través de sus redes sociales en las que se puede ver una imagen de él junto a Fernanda mientras sostienen a la recién nacida; esto en una muestra de claro amor y cariño que sienten los dos por esta pequeña que acaba de llegar al mundo.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida EVA VICTORIA”, se lee en el texto del pugilista publicado en la red social Instagram; espacio en el que recibió una ola de comentarios positivos en el que los felicitaban por el nacimiento de la bebé, que muesta claras señales de un buen estado de salud.

“Muchas bendiciones. Los queremosssss 🕺🎶👋👋👋👋👋👋”, les escribió Emilio Estefan, mientras que Poncho Lizárraga les dedicó un: “Muchas felicidades y bienvenida Eva 🙏🏻💖” y Jessica Maldonado un: “Felicidades a los 2 y Bienvenida a la vida Eva Victoria ♥️🌹muchas bendiciones 🙌”., escribieron los seguidores del peleador tapatío.

Eva Victoria es su segunda hija en común con Fernanda Gómez; la primera es María Fernanda, quien nació el 28 de diciembre de 2017, por lo que en cuestión de meses cumplirá 8 años.

Preparación para la pelea

Este nacimiento ocurre a unas cuantas semanas de lo que será su próximo enfrentamiento el 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en la categoría de los súper medianos; el suceso se ha convertido en uno de los acontecimientos dentro del pugilismo mundial más importantes de los últimos años debido a que ambos son campeones en sus respectivos pesos.

El nacimiento de Eva será ahora un mayor impulso para el tapatío que espera poder conseguir una victoria contundente ante un contrincante que está escalando desde las 154 libras hasta las 168 para intentar arrebatarle sus cinturones.

Sigue leyendo:

–Marco Verde incursiona en la moda con su nueva línea de ropa

–Robert García sobre Terence Crawford: “No veo que aguante la pegada del Canelo”

–Eva Longoria revela el motivo por el que invirtió en Rayos de Necaxa