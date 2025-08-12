Jhay Cortez fue arrestado en Miami por posesión de drogas

El reguetonero Jhay Cortez fue arrestado en Miami por cargos de posesión de drogas, según muestran los registros del centro de detención del condado.

Las autoridades policiales detuvieron a Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre real del artista, debido a que conducía su vehículo Chevrolet Corvette a una velocidad extremadamente baja y luego se detuvo en el medio de la via en la Calle 8, según informó US Weekly.

El reguetonero viajaba a una velocidad de aproximadamente 8 kilómetros por hora, lo que causó sospecha en los policías. Tras ser interceptado, el oficial que lo abordó percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del vehículo y además notó que el cantante tenía polvo blanco en el pantalón y la nariz.

El intérprete de temas como ‘Dakiti’, junto con Bad Bunny, no pudo mostrar su licencia de conducir a las autoridades y una verificación rutinaria de antecedentes no encontró una licencia a su nombre, según informó la oficina de la alguacil de Miami-Dade.

Al revisar el vehículo los policías hallaron dos bolsas de 7 gramos cada una de marihuana y en los bolsillos del conductor hallaron varias bolsas de 2 gramos cada una de cocaína.

“El registro del bolsillo derecho del acusado reveló 2 bolsitas transparentes con presunto polvo de cocaína, sumando aproximadamente 1 gramo”, dice la transcripción del infome policial. “Cuando le explicamos al acusado que estaba siendo arrestado por la cocaína, declaró espontáneamente que no era cocaína, sino 2C. Los narcóticos fueron incautados en la estación Midwest de Miami-Dade como evidencia”.

El rapero fue detenido e ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center alrededor de las 4:25 a.m. Su fianza fue fijada en $3,000 dólares por lo que se espera que salga de prisión en cualquier momento. Hasta el momento ni el artista ni sus representantes se han pronunciado al respecto,

Jhay Cortez ha tenido una exitosa carrera en la industria del reggaeton, colaborando con estrellas como Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Mora y otros.

Sigue leyendo:

Aleks Syntek revela accidente en casa y su lucha contra los rumores

Cazzu revela que tiene una relación cordial con los padres de Christian Nodal

Madonna pide ayuda al Papa León XIV para niños en Gaza