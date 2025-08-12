Piojo Herrera descarta rivalidad entre México y Argentina: “Ni voltean a vernos” 

El director técnico mexicano y actual seleccionador nacional de Costa Rica, Miguel ‘Piojo’ Herrera, volvió a encender el debate sobre la presunta rivalidad que existe entre los combinados nacionales de México y Argentina; aunque en esta oportunidad se encargó de acabar con los sueños de sus compatriotas al asegurar que esta disputa nunca ha existido por a clara superioridad de la albiceleste.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida al periodista Rodrigo Rea, donde aseguró que no existe ningún tipo de rivalidad entre ambos equipos; al mismo tiempo destacó que todo esta situación creció por el ferviente deseo de los mexicanos de poder derrotar a Argentina al ser una de las mayores potencias mundiales dentro del balompié mundial.

“La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial. Ellos ni nos voltean a ver; es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie”, expresó el Piojo Herrera, quien estuvo al mando del banquillo de la selección mexicana entre los años 2013 y 2015, logrando vivir de primera mano todo lo relacionado con esta supuesta enemistad.

Herrera destacó que el pensamiento de Argentina es poder derrotar a otras grandes selecciones del mundo para poder seguir entre las primeras posiciones del ranking de la FIFA y al mismo tiempo tener los papeles necesarios para poder luchar por una nueva Copa del Mundo como la conquistada en el Mundial de Qatar 2022 por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y comandado por el astro Lionel Messi.

Argentina’s Lionel Messi, right, dribbles past Mexico’s Erick Gutierrez during the World Cup group C soccer match between Argentina and Mexico, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Saturday, Nov. 26, 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

“Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España. Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial“, explicó.

El seleccionador de Costa Rica destacó que México debe dejar a un lado estas rivalidades inexistentes y enfocarse mucho más en acabar con el “karma” que poseen desde 1986 al no poder llegar a un quinto partido de un Mundial de la FIFA; siendo en territorio azteca la útima ocasión en la que lo consiguieron y en la que terminaron perdiendo ante Alemania.

A lo largo de la historia del fútbol, las selecciones de Argentina y México se enfrentaron en 30 oportunidades; de estas la albiceleste lleva una clara ventaja con 15 victorias, 11 empates y apenas cuatro triunfos para México, lo que demuestra una clara superioridad por parte de los sudamericano; la última ocasión en la que los aztecas superaron a sus rivales fue en la Copa América de 2004.

