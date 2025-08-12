Zelenski asegura que Putin no se prepara para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy alertó sobre las intenciones militares de Rusia, señalando que Vladimir Putin se prepara para “nuevas operaciones ofensivas” a falta de pocos días para la reunión entre el mandatario ruso y Donald Trump en Alaska.

“Putin definitivamente no se prepara para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido únicamente a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente como antes, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania”, señaló el presidente.

Asimismo, Zelenski agregó que las fuerzas rusas han logrado avances significativos en el frente este del país, específicamente en la zona al norte de Pokrovsk, donde las tropas rusas penetraron en una región estratégica y avanzaron al menos seis millas hacia Dobropillia.

Ucrania espera que Rusia emprenda más ataques

Según un informe de inteligencia y militares ucranianos, las tropas de Putin están con miras a futuras operaciones ofensivas, y expresó que “si alguien se prepara para la paz, no es esto lo que hace”.

Entre las exigencias de Moscú están la cesión de varias regiones del sur y este del país, restricciones en el tamaño y capacidad militar ucraniana, además de la eliminación permanente de su adhesión a la alianza atlántica. Putin también busca que se levanten todas las sanciones internacionales contra Rusia si se firma un acuerdo de paz. Zelenskyy calificó estas demandas como un intento de “partir Ucrania” y reiteró que su nación defenderá su soberanía sin concesiones.

Por su parte, el expresidente Donald Trump consideró la cumbre como una “reunión de tanteo”, afirmando: “Voy a hablar con Vladimir y le diré: ‘Tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que ponerle fin’”. Trump añadió que “al final de esa reunión, probablemente en los primeros dos minutos, sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo o no”, asegurando que “eso es lo que hago. Hago acuerdos”.

Con información de ABC News

