Shakira reaccionó a la versión de ‘Si te vas’ de Camila Cabello: “Me encanta”

La cantante cubana Camila Cabello sorprendió a sus seguidores al interpretar una versión acústica de la canción ‘Si te vas’, uno de los temas más emblemáticos de la cantante colombiana Shakira. Cabello no solo sorprendió a los seguidores con su interpretación sino que también recibió elogios de la propia Shakira.

A través de su cuenta de Instagram, Camila Cabello publicó un video grabado en su habitación de hotel en Taiwán. En el clip, la cantante aparece interpretando la famosa canción de Shakira, la cual forma parte del álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’ que se estrenó en 1998.

Camila Cabello acompañando el video con la frase: “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”.

Camila Cabello usó solo su guitarra y su voz para rendir un homenaje a Shakira. Esta canción se ha convertido en un clásico de la música latina y por su melodía y su letra romántica se convirtió en una de las canciones más importantes en la carrera de Shakira.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y el post se llenó de comentarios elogiando a Camila Cabello por el homenaje a Shakira. Por si fuera poco, la cantante colombiana se sumó a los halagos hacia la interpretación de su colega. Desde su cuenta oficial, la barranquillera escribió: “¡Camila linda! Me encanta cómo le queda ‘Si te vas’ a tu voz”.

Tras este video muchos fans pidieron a ambas artistas que trabajen en un tema en conjunto.

Lo cierto es que ambas artistas se encuentran enfocadas en sus compromisos profesionales. Shakira actualmente está por iniciar su etapa en Latinoamérica como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con la que ya recorrió varias ciudades de Latam en una primera fase y luego se presentó en varias ciudades de Estados Unidos.

Shakira se presentó el pasado fin de semana en un concierto en el Estadio Caliente de Tijuana, en México, donde reunió a 26, 500 espectadores. “Muchas gracias México por ser mi hogar, mi corazón; volvemos con esta segunda parte de la gira y no puedo ser más feliz. México siempre ha estado en mi corazón. Gracias Tijuana por recibirnos así”, expresó Shakira desde el escenario.

Luego visitará varias ciudades mexicanas, incluyendo Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla.

