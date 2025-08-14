Allan Saint-Maximin revela que Gignac fue vital para que llegara al América

El nuevo refuerzo de las Águilas del Club América, Allan Saint-Maximin, aseguró que llegó con grandes expectativas a la Liga MX debido a toda la muestra de cariño que ha visto por parte de sus compatriotas desde Francia, especialmente por parte del delantero de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, quien constantemente resalta lo valioso que ha sido para él haber militado dentro del cuadro felino todos estos años.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que justamente Gignac jugó un papel importante en su decisión de poder firmar un contrato con las Águilas del América para poder jugar en México y así poder llevar su carrera profesional a un punto más interesante de lo que había demostrado previamente.

“Vi muchos documentales sobre la vida en México de Gignac que me ayudó a entender mejor el futbol mexicano, el club, la gente. Hablé con Gignac por teléfono, por facetime y me ayudaron a entender mejor el futbol mexicano. No me dio mucha información sobre el América, pero después pude hablar con más gente, no esperaba que fuera tan grande”, expresó.

El jugador azulcrema también habló un poco sobre la estrategia que planea aplicar dentro del equipo y la zona del campo en la que se siente más cómodo para esta nueva etapa en su carrera; aunque reconoció que hará todo lo que el técnico André Jardine le indique para poder ayudar al equipo a sumar triunfos que les permitan luchar por un nuevo título de campeón.

Allan Saint-Maximin es nuevo refuerzo del Club América. Crédito: AP

“Me explicaron que cuando llegara me recibirían como un rey y el mejor de la liga. No puedo jugar en todas partes del campo, pero me gusta jugar por la banda, porque tengo buena calidad para pasar el balón y mantenerlo, es mi mejor posición, aunque estoy abierto a jugar en donde el entrenador me necesite porque lo más importante es el equipo y ganar”, detalló.

Para finalizar, Allan Saint-Maximin aseguró que se siente tranquilo con el difícil reto que es representar a las Águilas del Club América al ser el equipo con mayor historia dentro del fútbol mexicano; al mismo tiempo recordó que ha estado en otros equipos importantes de Europa y por esto sabe lidiar muy bien con la presión que representa formar parte de un club grande.

“No siento presión, he estado en otros grandes equipos con grandes aficiones, muy intensas. Empecé a los quince años con mucha exigencia, en Newcastle con aficionados muy increíbles, como lo es aquí, cuando juguemos en el estadio será genial, daré lo mejor de mí y veremos que pasa cuando me toque debutar en México”, concluyó el jugador francés en sus declaraciones.

