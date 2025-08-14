José Juan Macías llegaría como refuerzo a los Pumas

Los Pumas de la UNAM siguen haciendo todo lo posible para poder mantenerse como uno de los principales protagonistas en el mercado de fichajes del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, y ante esta situación ha surgido el rumor de la posible contratación del futbolista José Juan Macías; figura que se ha consagrado como una de las mayores joyas aztecas en los últimos años.

La información sobre esta posible adquisición la dio a conocer el periodista de TUDN, Rodrigo Celorio, quien detalló que las negociaciones de su fichaje por parte del conjunto universitario se encuentran bastante avanzadas debido a que el delantero cuenta actualmente con carta libre para firmar con el equipo que desee.

Macías no disputa un partido oficial desde hace meses, tras una etapa complicada en la que las lesiones han marcado su carrera. Su última experiencia fue con Santos Laguna a principios de 2025, equipo que tomó la decisión de prescindir de su contrato tras no mostrar el rendimiento esperado.

Con Santos Laguna apenas disputó un total de tres partidos en los que pudo marcar un gol, por lo que sorprendió la decisión de dejarlo fuera del equipo con tan poca capacidad deportiva demostrada.

Pachuca, Hidalgo, 20 de enero de 2025. José Juan Macías en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Tuzos del Pachuca y los Guerreros de Santos Laguna, realizado en el estadio Hidalgo. Foto: Imago7/

Recordemos que antes de esto Macías tuvo un paso fallido por el Getafe de España en el que apenas sumó partidos y tras su fracaso en Europa regresó a las Chivas Rayadas de Guadalajara para una tercera etapa con el club, aunque en esta no pudo demostrar sus habilidades debido a la rotura de ligamento cruzado y otras lesiones lo alejaron de su mejor nivel,

El interés de Pumas en Macías se suma a un mercado muy movido para el club, que ya sorprendió con las incorporaciones de figuras internacionales como Aaron Ramsey y portero costarricense Keylor Navas. Además, la directiva universitaria contempla la llegada de otro refuerzo extranjero, aunque esta posibilidad dependerá de la salida del peruano Piero Quispe, lo que liberaría una plaza de foráneo.

Los Pumas necesitan con urgencia mejorar su ataque debido a que actualmente se ubican en la casilla 11 de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas, por lo que la llegada de Macías podría mejorar esta situación.

