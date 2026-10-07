KFC lanza nueva cubeta de pollo por menos de $4: qué incluye

KFC puso a la venta una versión individual de su tradicional cubeta de pollo: los Go Buckets, que combinan una pequeña porción de pollo con papas desde $3.49. El lanzamiento está pensado para quienes buscan comer algo entre comidas o llevarlo mientras se trasladan.

Su tamaño permite sostenerla con una mano y colocarla en un portavasos estándar de automóvil, según informó la cadena.

Qué incluye la cubeta de $3.49

El cliente puede escoger entre cuatro nuggets, dos alitas o una tira de pollo, conocida como chicken tender.

Cada opción viene acompañada de una porción individual de papas fritas o papas en gajos.

Es decir, la cubeta incluye una de las tres opciones de pollo y uno de los dos acompañamientos.

Por ejemplo, se pueden pedir cuatro nuggets con papas fritas o dos alitas con papas en gajos.

El precio anunciado comienza en $3.49, pero puede variar según el restaurante.

También cambia la participación de los establecimientos y la oferta está sujeta a disponibilidad.

Los impuestos, las propinas y otros cargos se cobran por separado, por lo que el total puede superar el precio anunciado.

Una opción para comer entre comidas

Según USA TODAY, la apuesta de KFC responde al hábito de consumir pequeños refrigerios fuera de los horarios habituales del desayuno, el almuerzo y la cena.

Un estudio de Datassential de marzo encontró que el 87% de los consumidores estadounidenses come entre las comidas principales.

Los Go Buckets buscan atender precisamente esas ocasiones con una presentación más pequeña que la cubeta familiar.

El envase también forma parte de la propuesta: además de contener el pollo y las papas, permite transportar la porción en un recipiente compacto.

La cadena lo presenta como su primera cubeta diseñada para caber en un portavasos estándar.

De la comida familiar a la porción individual

La cubeta es uno de los elementos más reconocibles de KFC, pero su propósito original era distinto.

En 1957, el coronel Harland Sanders y Pete Harman, el primer franquiciatario de la compañía, comenzaron a llenar cubetas de papel con pollo, panecillos y una pinta de salsa gravy para ofrecer una comida familiar.

Casi siete décadas después, la cadena retoma esa presentación en un formato reducido.

Quienes quieran probarlos pueden buscar un establecimiento cercano mediante el localizador de restaurantes de KFC.

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