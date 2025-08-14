Conoce las nuevas reglas de la Premier League que entrarán en vigor durante la temporada 2025-2026

La temporada 2025-2026 de la Premier League dará su pitazo inicial este viernes con el partido entre Liverpool y Bournemouth, y lo hará con una serie de modificaciones en sus reglas que podrían cambiar el desarrollo de los partidos.

Según anunció la propia Premier en un comunicado, las novedades que se aplicarán será la regla de los ocho segundos para el portero, el uso de cámaras en los árbitros, las anotaciones del VAR por megafonía, la restricción para que solo los capitanes dialoguen con el colegiado, entre otros. A continuación, se explica cada una de estas nuevas leyes en la primera categoría del fútbol inglés.

Cámaras en los árbitros

Durante las primeras seis semanas, los árbitros portarán una cámara en su auricular para ofrecer imágenes en primera persona a las transmisiones. Si la prueba resulta satisfactoria, la medida se implementará de forma permanente.

La regla de los ocho segundos

Si un guardameta mantiene la pelota en sus manos por más de ocho segundos, su equipo será penalizado con un tiro de esquina en contra. Los árbitros deberán advertir con una cuenta regresiva de cinco segundos. Este cambio sustituye la norma anterior, que establecía seis segundos y castigaba con tiro libre indirecto.

Solo el capitán puede dirigirse al árbitro

Únicamente el capitán de cada equipo podrá hablar con el colegiado para reclamar o dialogar sobre acciones del juego. Si otro jugador lo hace, recibirá tarjeta amarilla. En caso de que el portero sea capitán, se podrá designar a un jugador de campo para cumplir esa función.

El VAR hablará por megafonía

A partir de ahora, las decisiones del VAR serán anunciadas a través de los altavoces del estadio, buscando mayor transparencia para quienes asistan al partido y para la audiencia televisiva.

Penales con doble toque se repiten

Si un ejecutor toca el balón dos veces al cobrar un penal y este termina en gol, la acción deberá repetirse. La regla surge tras casos polémicos como el gol anulado a Julián Álvarez en la Champions contra el Real Madrid.

Fuera de juego semiautomático

La tecnología, implementada a finales del pasado curso, se utilizará desde el inicio de la temporada para agilizar las decisiones y reducir los tiempos de revisión en jugadas ajustadas.

