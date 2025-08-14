Cubano exlanzador de New York Mets recibió dura sanción en México por patear a ‘umpire’

El lanzador con pasado en la MLB con New York Mets, Yoan López, está en el ojo del huracán. El cubano, que actualmente se encuentra jugando en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), perdió la cabeza, fue expulsado y posteriormente sancionado por agredir a un umpire.

Este inusual escenario dio pie a que la Liga Mexicana de Béisbol tomará una decisión expedita. En apenas horas tras el incidente, emitieron un comunicado anunciando una suspensión que dejará a López fuera de acción, por lo que resta de la temporada 2025 y toda la campaña de 2026.

“La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informa sobre la sanción que se le aplica al pitcher Yoan López, de los Algodoneros del Unión Laguna, luego de la conducta antideportiva que presentó en la parte alta de la novena entrada del tercer juego del Primer Playoff ante los Toros de Tijuana, el martes 12 de agosto en el Estadio de la Revolución”, informaron en su página web.

“Con base en el reglamento de la LMB, el análisis de los videos del juego y en apego al reporte de los umpires, se le suspende lo que resta de la postemporada 2025 y se le aplica una multa”, agregaron.

La agresión del cubano Yoan López en México

El pasado martes, en la novena entrada durante el tercer encuentro de playoff de Algodoneros del Unión Laguna y Toros de Tijuana, López terminó molesto y frustrado luego de que un lanzamiento fuese decretado como foul tip por el umpire principal Ulises Domínguez.

El relevista mostró su desacuerdo con la decisión y la gota que rebasó el vaso llegó cuando Domínguez decidió que un lanzamiento de López había sido rozado por el jugador Rangel Ravelo, lo que permitió que Ravelo se mantuviera en el turno al bate.

En las imágenes de la televisación que ya circulan como la espuma en redes sociales, se puede ver cómo López reclama airadamente una decisión en la que le terminan expulsando. El cubano perdió la cabeza y pateó al umpire.

Posteriormente, corrió hacia el principal y terminó empujándolo. Al final, fue expulsado y llevado al dugout por sus compañeros.

Yoan López en la MLB

Yoan López nació en Nueva Gerona, Cuba. Su primera experiencia en la MLB fue con Arizona Diamondbacks en 2015. Jugó cinco temporadas en Grandes Ligas con los D-backs.

También pasó por New York Mets. Su récord en MLB fue de 3-8 con una efectividad de 4.39 en 121 apariciones, todas como relevista. López defendió los colores de otras tres organizaciones como Atlanta Braves, Philadelphia Phillies y Miami Marlins.

En 2023, lanzó para los Gigantes de Yomiuri en la NPB de Japón. También ha jugado en la Lidom de República Dominicana con las Águilas Cibaeñas, donde tuvo una actuación destacada en la temporada 2021-22.

En 2024 brilló con los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Beisbol, registrando una ERA de 1.18 en 49 juegos, con 54 ponches y solo 15 boletos.



