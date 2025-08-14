Encuentran cinco cuerpos en una casa de Oregon, entre ellos tres niños

La Oficina el Sheriff del Condado de Josephine informó que se está llevando a cabo una investigación en la ciudad de Grants Pass, luego de encontrar dentro de un domicilio cinco cuerpos que presentaban heridas de bala. Cuatro de ellos, estaban en un lugar del domicilio, mientras que el quinto se encontraba por otra zona de la casa.

La Policía Estatal de Oregon, quien está liderando la investigación de Grants Pass, confirmó que después de encontrar los cuerpos, consideran que el accidente se debió a un asesinato-suicidio.

“El lunes 11 de agosto de 2025, a las 9:37 a.m., los ayudantes del sheriff del condado de Josephine respondieron al bloque 200 de Hussey Lane, en el área de Pickett Creek, después de recibir una solicitud para comprobar el bienestar de los residentes”, dijo el sheriff en un comunicado.

Todas las víctimas presentaban heridas de bala

La investigación inició cuando los compañeros de trabajo de una mujer la reportaron porque se les hizo extraño que no acudiera a trabajar. Las autoridades llegaron a la vivienda buscando a la persona, pero descubrieron un escenario peor.

Los oficiales descubrieron a cuatro víctimas con disparos, además un hombre fallecido, que fue identificado como Chad Scott Behee, de 40 años, al cual señalaron como el sospechoso, ya que su cuerpo estaba en otra zona de la casa.

Las autoridades compartieron la identidad de la mujer que había sido reportada en su trabajo como Hannah Marie Behee, de 42 años, además de tres menores; un niño de 11 años, un niño de 9 años y una niña de 7 años.

“Se cree que el hombre adulto fallecido, Chad Scott Behee (40), es el sospechoso de un incidente de asesinato-suicidio”, dijo el sheriff.

La investigación continuará para encontrar los motivos que orillaron al hombre a disparar contra la señora, los niños y después arrebatarse la vida.

La mamá y sus tres hijos

El primo de la víctima, Michael Nadey abrió una página en GoFundMe para solicitar ayuda económica para realizar los gastos funerarios. La familia pide a la comunidad $10,000 dólares y hasta el momento han logrado recaudar más de $7,000.

“Con gran pesar les pedimos su apoyo para los gastos funerarios de Hannah y sus tres hijos, quienes fallecieron trágicamente. Esta devastadora pérdida ha dejado a sus familiares y amigos profundamente conmovidos. Hannah era una madre amorosa y sus hijos estaban llenos de vida y promesas”, relató Nadey.

Señalaron que la ayuda que obtengan será para cualquier otro gasto que esté relacionado con el fatal accidente.

La policía pide que cualquier persona que tenga información relacionada con el incidente debe comunicarse con OSP al 800-442-0776 o OSP (677) y hacer referencia al número de caso SP25-366471.

