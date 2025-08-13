PSG revive para batir al Tottenham y los memes celebran la Supercopa
La remontada tras ir 2-0 abajo y posteriormente la victoria en penales para que el PSG comience la temporada 2025-2026 alzando un título
El PSG consiguió este miércoles igualar un partido que perdía 2-2 y tras batir en los penales al Tottenham sumó su primera Supercopa de Europa, lo que le valió para que las redes sociales estallaran con miles de memes sobre la gesta ocurrida en Údine, Italia.
Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)
Los goles de Goncalo Ramos y Lee-Kang-In dieron vida a un PSG y enaltecieron a un Lucas Chevalier, reemplazante de Gianluigi Donnarumma, que aunque falló en el gol de cabeza de Cristian Romero respondió en la tanda al detener el lanzamiento del defensor Micky van de Ven.
La remontada sorpresiva del PSG, la victoria de Luis Enrique desde el banquillo, el fracaso del Tottenham, un nuevo título para los franceses y mucho más fue parte de lo que más se compartió con memes en las plataformas digitales.
Mira los mejores memes aquí:
Sigue leyendo: